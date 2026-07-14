Los bares de A Coruña podrán colocar barras en la calle el 12 de agosto, pero deberán apagar la música durante el eclipse

El 12 de agosto es la fecha marcada en el calendario de A Coruña, cuando la ciudad sea uno de los mejores puntos para observar un eclipse total de sol que será histórico. Ese día los locales de hostelería podrán colocar barras en el exterior para celebrar un evento que promete ser único.

En una rueda de prensa celebrada esta mañana en María Pita, la alcaldesa Inés Rey avanzó que quienes pidan autorización podrán colocar estas barras en las calles, de manera similar a como se hace en San Juan.

Los detalles se darán a conocer en un bando municipal que publicará el Concello y en el que se establecerán las medidas de sostenibilidad, limpieza y seguridad que deberán cumplir quienes pidan esta autorización.

A modo de ejemplo, Rey subrayó que "aquellos establecimientos hosteleros que pidan autorización para poner barras en el exterior tendrán que habilitar los aseos de sus locales o colocar un WC químico".

Algunos establecimientos de hostelería de la ciudad ya están calentando motores para esta fecha, anticipando una mayor afluencia y muchos de ellos con varias reservas ya marcadas para ese día.

En restaurantes como la Arrabbiata habrá un menú especial, en la cervecería Bahía habrá una actuación musical y en lugares como el Vazva o el Yebra habrá una sesión DJ, en el caso del segundo acompañado de un saxofonista. Otros lugares, como el hotel Meliá María Pita, organizarán un cóctel especial.

A todos ellos y quienes también planteen poner música y animación en la tarde del 12 de agosto, la alcaldesa recordó que "durante el horario clave del eclipse, de 19:45 a 20:30 horas, pediremos que se apaguen los equipos de música y altavoces para poder disfrutar todos del fenómeno".