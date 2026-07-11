Dónde comer en A Coruña, según DJ Licho

A Coruña celebra estos días el Atlantic Pride, un festival que es el "Orgullo del Norte" y por el que pasan infinidad de artistas, tanto locales como nacionales e internacionales. Uno de ellos es DJ Licho, todo un referente en la ciudad. Hoy deja de lado la música y nos hace una ruta gastronómica por la ciudad.

Descubrimos sus rincones gastronómicos favoritos de A Coruña, desde una de las mejores bollerías de la ciudad para empezar el día hasta locales donde disfrutar de una buena cena, un aperitivo con amigos o una copa con música de fondo. Una selección muy personal marcada por los clásicos coruñeses y por esos lugares que forman parte de su rutina.

Dónde desayunar

Para desayunar, DJ Licho lo tiene claro: prefiere disfrutar de su barrio o incluso hacerlo en casa, pero cuando toca darse un capricho apuesta por la Croissantería Núñez, situada en el centro comercial de Cuatro Caminos.

Su elección no es casual: "como la croissantería Núñez no hay nada". Allí destaca su bollería fresca, además de sus empanadas, tartas y panes, todos elaborados con una calidad que la convierten en una parada imprescindible para los amantes del dulce y del buen producto.

Dónde tomar el aperitivo

César, dueño de La Urbana Quincemil

Para el momento del aperitivo, DJ Licho se queda en la Plaza Josep Sellier, uno de sus puntos favoritos del Ensanche coruñés.

Allí recomienda dos locales de referencia: La Urbana y Martirio, dos espacios que define como "habituales lugares de encuentro con amigos" y donde disfrutar de un buen rato antes de la comida.

Dónde comer

Taberna do Cunqueiro Quincemil

A la hora de sentarse a la mesa, DJ Licho apuesta por dos clásicos de A Coruña: A Taberna do Cunqueiro y Manhattan.

Dos nombres que, para él, "se explican solos": restaurantes con comida de calidad y cartas amplias donde encontrar diferentes opciones para todos los gustos.

Dónde merendar

pandelino Pandelino

Aunque reconoce que no es muy habitual de las meriendas, cuando tiene que elegir se queda con dos propuestas muy diferentes entre sí.

Por un lado, Piadina, y por otro, Pandelino, "ambos sitios son diferentes entre sí, pero perfectos para saciar a un paladar con ganas de algo dulce a media tarde"

Dónde cenar

José Carlos, dueño de la Flor del Jamón P.M

Para la cena, DJ Licho recomienda dos apuestas seguras.

La primera es Mesón As Cavas, en la calle Galera, un restaurante de cocina tradicional gallega donde destaca la calidad del producto y "con buenísimas cantidades" en sus platos.

La segunda es Jamonería La Flor del Jamón, un lugar imprescindible para los amantes del buen picoteo. Sus tablas de jamón, junto con productos como el lomo, la cecina, los quesos del país o el chorizo, son algunas de sus grandes bazas.

Dónde copear

milagro-coruna-1 Milagro

Para terminar la ruta, DJ Licho elige Milagro como su lugar favorito para tomar una copa.

La razón: un ambiente con buena música, copas cuidadas y una selección musical a cargo de su amigo DJ Flashback, una combinación perfecta para disfrutar de una noche divertida con amigos.