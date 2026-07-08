La hostelería de A Coruña se prepara para el eclipse: menús especiales, DJs y gafas de regalo

Falta algo más de un mes para el eclipse solar que tendrá lugar el 12 de agosto y algunos locales de hostelería de A Coruña se van preparando para una fecha marcada en el calendario y que muchos aprovecharán para organizar eventos especiales.

El eclipse será visible en buena parte de la ciudad, especialmente desde la Torre de Hércules y hasta Bens, así como en otros puntos como San Diego, el parque de Oza o Eirís. El momento álgido será hacia las 20:32 horas.

Entre la rotonda de los surfistas y el acuario, el mejor sitio

El tramo del frente del Paseo Marítimo de A Coruña entre el hotel Meliá y el Aquarium Finisterrae ofrece un balcón con muy buenas condiciones para presenciar este fenómeno.

Más de una decena de negocios hosteleros de distinto tipo ofrecen comida y bebida entre ambos puntos. Prevén que haya ese día más clientes de lo habitual, pero hasta el momento no tienen planificado nada extraordinario para esta especial fecha astronómico-científica.

Desde Napolit hasta Bahía pasando por Madia Leva y Arrabbiata. Helados, cervezas, tapas, vermuts, postres. Esto y más ofrecen estos establecimientos. Los responsables de Arrabbiata, con mesas pegadas a sus cristales y la vista sobre la bahía de A Coruña, pretenden diseñar un menú especial para la cena, "algo sencillo".

En la plaza de As Lagoas, la cervecería Bahía anuncia en su frente varias actividades a lo largo de julio y agosto para amenizar las tardes a sus clientes, entre ellas música. Hay prevista una actuación musical el día 12 del próximo mes, coincidiendo con el eclipse.

En otro lado de la bahía, el hotel Meliá María Pita organizará un evento en su nueva terraza. Será el primer gran acto que aquí se celebre y se extenderá de 18:30 a 21:30 horas.

Aquí habrá un cóctel especial con bebidas, comida y DJ, además de un candybar y otras sorpresas. El aforo es limitado y las reservas se podrán formalizar próximamente. El precio es de 35 euros para adultos y 20 euros para niños.

Otro hotel del paseo marítimo, el Riazor, tendrá un detalle sorpresa con sus clientes. A falta de algo más de un mes, tienen una ocupación ya del 75%, aunque adelantan que para esas fechas colgarán el cartel de lleno. En su restaurante, el Cícero, las reservas para esta fecha ya superan las de años anteriores.

Una de las terrazas que también contará con un gran punto para ver el eclipse es la de Vazva, frente al Orzán. Aquí, protegidos del viento, habrá una sesión de un DJ especial invitado "acorde al momento".

Frente a Riazor, el Yebra también contará con un DJ para esa tarde, que estará acompañado de un saxofonista desde las 19:00 horas, una hora y media antes del propio eclipse. A unos metros, desde El Perrito Loco comentan que regalarán gafas para disfrutar del fenómeno a todos sus clientes.

Santa Cruz: un evento con aforo limitado

Fuera de la ciudad coruñesa, el Hotel Noa Boutique lleva meses sin admitir reservas. "Las habitaciones están reservadas desde hace seis o siete meses", explica Jesús Sáenz-Díez, director del establecimiento. El precio por habitación para esas fechas ronda los 400 euros. "Contamos con una ubicación perfecta para disfrutar del fenómeno", asegura.

Y es que por eso mismo, aprovechando la cita astronómica, el hotel prepara un evento gastronómico para la tarde-noche del eclipse dirigido tanto a los clientes alojados como al público general. La terraza y la zona chill out, ambas con vistas al mar, tendrán capacidad para unas 70 personas.

Aunque todavía no se han abierto las reservas, la idea es ofrecer una experiencia en torno al eclipse con reparto de gafas homologadas, explicaciones sobre el fenómeno, picoteo y una propuesta de coctelería. "Todo está pensado para mejorar la experiencia y que la gente disfrute de un momento único", relata Sáenz-Díez.

Agenda abierta para posibles eventos

Otros hosteleros de la ciudad y de la comarca consultados por Quincemil reconocen que no tienen pensado nada "de momento".

Según el tipo de clientela que tienen habitualmente, podrían programar algo los que tienen más afluencia de público por las tardes que por las mañanas.

Sí están aumentando las reservas en muchos de ellos. Es el caso del Tempura, en Orzán, el Tira do Playa, en Riazor, o el Comarea de la Marina.

A falta de algo más de un mes, más locales de la ciudad y su área se irán sumando para una celebración especial del que será un acontecimiento único en la vida que presenciar desde A Coruña.