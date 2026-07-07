Abre en Os Mallos el primer txoko mixto de A Coruña: un club gastronómico privado con sabor vasco

No habrá camareros. Tampoco una cuenta individual. Quienes entren por la puerta de Ven Gabino entre el lunes y el jueves serán, al mismo tiempo, anfitriones, cocineros y comensales. La vinoteca situada en la esquina de las calles Oidor Gregorio Tovar y Antonio Viñes, frente a la plaza de Monforte de Os Mallos, anuncia su reapertura con un concepto inédito en A Coruña: el primer txoko mixto de la ciudad.

El proyecto está impulsado por Brais Palmero y Alberto Trapiella, que han decidido dar una segunda vida al establecimiento apostando por un modelo muy arraigado en el País Vasco, pero prácticamente desconocido en Galicia.

La palabra txoko significa "rincón" en euskera, aunque su significado va mucho más allá. Se trata de sociedades gastronómicas privadas donde grupos de amigos o familiares se reúnen para cocinar, comer y compartir mesa sin las prisas de un restaurante.

Nacidos entre finales del siglo XIX y principios del XX, estos espacios fueron durante décadas exclusivamente masculinos, aunque con el paso del tiempo evolucionaron hasta abrirse también a las mujeres, dando lugar a los actuales txokos mixtos.

Esa es precisamente la filosofía que quiere trasladar Ven Gabino a Os Mallos. De lunes a jueves, el local funcionará como un club gastronómico privado. La idea, explica Palmero, es que cuatro grupos compartan el espacio y que cada uno disponga de un día fijo a la semana para reunirse. Allí podrán cocinar, comer y disfrutar del local con total autonomía.

Y a partir del jueves por la tarde, y también los viernes y sábados, Ven Gabino recuperará su funcionamiento habitual como vinoteca, mientras que los domingos abrirá durante toda la jornada.

"La idea es respetar el horario de los vecinos", señala Palmero. Por eso, el establecimiento quiere alejarse del concepto de bar nocturno para convertirse en un espacio donde el vino y el picoteo sean los protagonistas.

Las mejores brochetas de lacón asado de la ciudad"

La carta mantendrá una amplia selección de vinos de distintos países, acompañados por una oferta gastronómica pensada para compartir. Para perfilar el proyecto, Palmero y Trapiella viajaron a Bilbao y conocieron de cerca la cultura de los txokos y su cocina.

"Queremos distinguirnos. Aquí al lado hay muy buenos locales de pulpo, hamburguesas o cocina tradicional, así que buscamos ofrecer algo diferente", afirma Palmero.

Además de propuestas como pinchos marineros o tortilla, el local incorporará uno de los platos que aspira a convertirse en su sello de identidad: "las mejores brochetas de lacón asado de la ciudad", asegura entre risas.

La previsión es que el txoko comience a funcionar el próximo mes de septiembre. Quienes quieran formar parte de uno de estos clubes gastronómicos podrán solicitar información a través de WhatsApp en el teléfono 633 22 33 35, preguntando por Brais Palmero.