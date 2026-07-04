Donde comer en A Coruña, según Gorka Rodríguez, A Pulpeira de Melide

La experiencia es un grado. O al menos eso es lo que se puede aplicar a Gorka Rodríguez, propietario de A Pulpeira de Melide. El haber estado entre fogones y gestionar este establecimiento le da un conocimiento importante de la oferta gastronómica de la ciudad, muy amplia y para todos los gustos.

Gorka comparte con Quincemil sus propuestas para un día completo en la mejor compañía.

Dónde desayunar

El equipo del Miss Maruja. Cedida.

La primera comida del día no puede escatimar en elementos que proporcionen energía. Y ahí, Gorka tiene dos opciones muy marcadas. Una en la zona de Fábrica de Tabacos y otra en Zalaeta, para poder moverse por diferentes entornos de la ciudad.

Dónde comer

Vistas desde el Árbore da Veira Cedida.

Gorka no pudo resistirse a una sola opción y dejó hasta seis recomendaciones, cada una enfocada a un perfil de público diferente. Desde la calidad de la comida y las vistas de Árbore da Veira, pasando por el Salitreee o el emblemático restaurante de Pablo Gallego, a lugares como Terreo, Culuca y Millo. Todas son idóneas para planes en compañía.

Dónde merendar

El pastelero Pablo Morales LPR

El momento de descanso a la tarde es innegociable. Las propuestas de Habaziro, todas ricas, le atraen especialmente, pero una parada en Rosmón Burguer no se puede desechar y también se incorpora en la lista de propuestas.

Dónde tomar una merienda con un buen vino

Álvaro Victoriano y Rubén García del Grupo Peculiar. Quincemil

Entre la comida y la cena, fuera de la merienda tradicional, Gorka propone dos paradas. O bien en la calle Galera, en el conocido Ultramarinos, o bien en El Secreto, donde toda su carta te hace la boca agua.

Dónde cenar

Nigiris varios de Caballa 14, en A Coruña Quincemil.

Al igual que para comer, Gorka lanza una larga lista de recomendaciones. Desde lugares en zona de Orillamar, Campo de Artillería e Historiador Vedia con Caballa 14, Hokuto y Greca, hasta otros como A Espiga, Pracer y Nado. La fusión de los seis daría el lugar perfecto, o visitarlos un día de la semana a cada uno.

Dónde copear

Fachada de El Antiguo Cedida.

El plan nocturno para cerrar el día ha tenido un destino claro: el antiguo. Ahí se puede charlar, con calma, mientras una copa ameniza el fin del día.