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Donde comer en A Coruña, según Gorka Rodríguez, A Pulpeira de Melide
El hostelero repasa su propuesta de lugares donde disfrutar de la gastronomía herculina en un día completo
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La experiencia es un grado. O al menos eso es lo que se puede aplicar a Gorka Rodríguez, propietario de A Pulpeira de Melide. El haber estado entre fogones y gestionar este establecimiento le da un conocimiento importante de la oferta gastronómica de la ciudad, muy amplia y para todos los gustos.
Gorka comparte con Quincemil sus propuestas para un día completo en la mejor compañía.
Dónde desayunar
- Papla: Pl. Fabrica de Tabacos, 5, 15006 A Coruña
- Miss Maruja: R. Zalaeta, 4, 15002 A Coruña
La primera comida del día no puede escatimar en elementos que proporcionen energía. Y ahí, Gorka tiene dos opciones muy marcadas. Una en la zona de Fábrica de Tabacos y otra en Zalaeta, para poder moverse por diferentes entornos de la ciudad.
Dónde comer
- Árbore da Veira: Estrada Os Fortes, s/n, 15011 A Coruña
- Salitreee: P.º Marítimo Alcalde Francisco Vázquez, 25, 15002 A Coruña
- Pablo Gallego: Rúa Capitán Troncoso, 4, 15001 A Coruña
- Terreo: R. San Andrés, 109, 15003 A Coruña
- Culuca: Av. Arteixo, 10, 15004 A Coruña
- Millo: R. Cordelería, 7, 15003 A Coruña, La Coruña
Gorka no pudo resistirse a una sola opción y dejó hasta seis recomendaciones, cada una enfocada a un perfil de público diferente. Desde la calidad de la comida y las vistas de Árbore da Veira, pasando por el Salitreee o el emblemático restaurante de Pablo Gallego, a lugares como Terreo, Culuca y Millo. Todas son idóneas para planes en compañía.
Dónde merendar
- Habaziro: Rúa Luís Quintas Goyanes, 2, 15009 A Coruña
- Rosmón Burguer: Rúa Nova, 21, 15003 A Coruña
El momento de descanso a la tarde es innegociable. Las propuestas de Habaziro, todas ricas, le atraen especialmente, pero una parada en Rosmón Burguer no se puede desechar y también se incorpora en la lista de propuestas.
Dónde tomar una merienda con un buen vino
- Ultramarinos Galera: Rúa Galera, 21, 15003 A Coruña
- El Secreto: Rua Alameda, 18, 15003 A Coruña
Entre la comida y la cena, fuera de la merienda tradicional, Gorka propone dos paradas. O bien en la calle Galera, en el conocido Ultramarinos, o bien en El Secreto, donde toda su carta te hace la boca agua.
Dónde cenar
- Caballa 14: Rúa Orillamar, 12, 15001 A Coruña
- Hokuto: Rua Campo de Artillería, 5, 15002 A Coruña
- Greca: Rúa Historiador Vedia, 34, 15004 A Coruña
- A espiga: Rúa Santiago, 4, 15001 A Coruña
- Pracer: Rúa Salgado Somoza, 13, 15002 A Coruña
- Nado: Callejón de La, Ruela da Estacada, 9, 15001 A Coruña
Al igual que para comer, Gorka lanza una larga lista de recomendaciones. Desde lugares en zona de Orillamar, Campo de Artillería e Historiador Vedia con Caballa 14, Hokuto y Greca, hasta otros como A Espiga, Pracer y Nado. La fusión de los seis daría el lugar perfecto, o visitarlos un día de la semana a cada uno.
Dónde copear
- El antiguo: Rúa Emilia Pardo Bazán, 13, 15005 A Coruña
El plan nocturno para cerrar el día ha tenido un destino claro: el antiguo. Ahí se puede charlar, con calma, mientras una copa ameniza el fin del día.