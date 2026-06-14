Así es el obrador familiar de Bergondo (A Coruña) que elabora algunos de los mejores panetones de España

El bisabuelo de Lucía y Fran repartía a caballo sus productos entre los vecinos de Bergondo. Había abierto un pequeño obrador en la localidad y se abría paso repartiendo pan, empanadas y algunas recetas que, a día de hoy, siguen preparándose allí. Dos de ellas, para ser exactos: el brazo de gitano y la Ruliña, el orgullo de sus descendientes. Nos cuentan que sus bisabuelos hacían pan, lampeiras, empanada, tartas de merengue de pisos, que antes se llevaban mucho para las bodas…. No sabemos si don Francisco se habría imaginado que, 120 años después, sus bisnietos estarían al frente del negocio, ganando premios en certámenes internacionales y expandiendo su legado por el mundo.

Lucía, responsable de la pastelería, y Fran, gerente del negocio, son dos de los cuatro hermanos que siguen involucrados en el obrador. “Llevamos abiertos desde 1906, como Estrella Galicia y el Dépor… fue un buen año para A Coruña”, nos dice Lucía. Ellos son, junto a su equipo, los que cada día dan forma a las elaboraciones que han convertido este obrador familiar en toda una institución en la zona.

La Ruliña, la torta que nació en 1906

Una torta centenaria y unos panetones de campeonato

Como decíamos antes, uno de los productos estrella de San Isidro Bakery es la Ruliña. Lucía nos confirma los ingredientes: “huevos, leche, azúcar, aceite, harina de maíz, harina de trigo y un ingrediente secreto que no se puede decir”. Para su elaboración, baten los huevos con azúcar y mucho limón; posteriormente añaden los líquidos y las harinas y, para rematar, incorporan el ingrediente secreto. El resultado es un bizcocho de color anaranjado, muy jugoso, dulce y realmente especial.

Si la Ruliña es el producto más antiguo, los panettones son la auténtica joya de la corona del obrador. Tras varios años perfeccionándolos, Lucía decidió presentarse al concurso del Mejor Panettone de España, compitiendo con algunos de los grandes maestros pasteleros de la península. Y ganó.

Panettone de San Isidro Bakery

Su panettone de chocolate se llevó el primer puesto, pero no quedó ahí, ya que también consiguió el tercer puesto con una creación muy especial: el Panettone del Camino, en el que incorpora ingredientes ligados al Camino de Santiago, como castaña, caramelo, manzana, orballo e incluso cerveza Estrella Galicia, para crear una elaboración que busca representar los sabores del Camino.

Hacer un panettone no es una tarea sencilla. Todo el proceso dura tres días. Primero se prepara la masa madre y se deja fermentar. Al día siguiente se añaden los aromas, se hornea y se deja enfriar boca abajo para conservar su estructura y conseguir la textura adecuada. Al tercer día se envuelve y se prepara para la venta. Pese al trabajo que requiere, en San Isidro Bakery venden sus panettones durante todo el año.

Pero hay más. El padre de Fran y Lucía fue el creador de la Tarta del Monasterio de Bergondo, inspirada en una receta histórica del siglo XXII atribuida al antiguo monasterio de la localidad y elaborada con hojaldre, almendra y cabello de ángel. También desarrolló la Tarta del Pazo de Mariñan, una tarta mantecada que se ha convertido en otra de las especialidades de la casa. Dos ejemplos más de cómo San Isidro Bakery ha sabido reinventarse para construir una identidad a lo largo de más de un siglo.

A la pregunta sobre el relevo generacional, Fran lo tiene claro: “Mi hija es muy pequeña, aún es pronto. ¿Si me gustaría? Claro, me encantaría que hubiese una quinta generación”. Mientras tanto, en este pequeño pero exitoso obrador de Bergondo siguen haciendo lo que mejor saben hacer: panadería y pastelería de calidad, manteniendo vivo un legado familiar que comenzó hace más de ciento veinte años y que continúa escribiendo nuevas páginas cada día.