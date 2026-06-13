Dónde comer en A Coruña, según jugador del Básquet Coruña Paul Jorgensen

Paul Jorgensen es un hombre feliz. Tras muchos meses de trabajo, el pasado fin de semana celebró un hecho especial, el ascenso a la liga ACB, la máxima categoría del baloncesto. Lo hizo en un contexto especial, arropado de los suyos, tras mucha dedicación diaria.

Ya sin la rigidez de las rutinas de temporada para un deportista profesional, Jorgensen comparte con Quincemil su oferta gastronómica favorita para disfrutar de 24 horas en A Coruña inmejorables. Eso sí, sin perder de vista que, muchas veces, al día siguiente hay que entrenar. Un ascenso no se regala, y la permanencia que quiere celebrar el año que viene, menos aún.

Dónde desayunar

Exterior de Onda Café. Quincemil.

Para abrir el día, Paul tiene muy claro que necesita una combinación que le aporte energía y lo haga de forma sana. "Me gusta el Onda porque la comida es muy sana, hay un montón de opciones y sobre todo me cae muy bien la gente. Siempre estoy hablando con ellos y la gente me cae super bien".

Dónde comer

Exterior de A Taberna de Cunqueiro. Quincemil.

La comida que muchos nutricionistas consideran la más importante del día no puede dejarse al modo aleatorio. Por ello, un lugar totalmente reconocible como Taberna do Cunqueiro no podía faltar en su mapa coruñés. "El pulpo, la almeja, la tortilla, la típica comida gallega me encanta". Para días más ligeros, una tostada "rica" de Miss Maruja le sirve para saciar el apetito.

Dónde merendar

Coliseum de A Coruña. Quincemil.

Paul, tal y como contó en Quincemil hace varios meses, adora las rutinas domésticas. Merendar es un placer que le gusta hacer en la intimidad del domicilio. Su otra casa es el Coliseum, donde no deja de entrenar. Cuando la pista está ocupada, las Polideportivas de Riazor sirven para seguir mejorando.

Dónde cenar

Fachada del Charrua, en la calle Estrella.

Para ir poniendo el punto y final al día, el jugador de Básquet Coruña se decanta por dos opciones relativamente cercanas en el mapa. De Nómade le ha atrapado "el ambiente y la comida, la carne está muy rica y hay muchas opciones".

Dónde copear

Interior del Hemingway. Cedida.

A veces el día merece estirar un poco más el reloj. Para ello, tanto Casto Bar como el Hemingway aparecen en su ruta. No es lo habitual, pero días como el ascenso merecen una parada extra.