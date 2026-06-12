Bastiagueiro, en Oleiros (A Coruña), de moda: abre un nuevo chiringuito frente al mar vinculado al surf

Bastiagueiro, en el ayuntamiento de Oleiros, en A Coruña, suma desde esta temporada un nuevo punto de actividad en primera línea de playa con la apertura de un chiringuito que va mucho más allá del concepto tradicional. El espacio integra restauración, escuela de surf y alquiler de material deportivo en un mismo recinto, con apertura diaria y un horario continuado de 10:00 de la mañana a medianoche.

La iniciativa está impulsada por el equipo de Eric Rebière y su entorno de trabajo, con el objetivo de crear un lugar que funcione tanto como punto de descanso como base de actividad deportiva en el arenal de Oleiros.

"Aquí lo tenemos todo junto: comida, bebida y surf en el mismo sitio", explica Lola Caramelo, que detalla el funcionamiento del proyecto.

El chiringuito está ubicado en una zona de fácil acceso, con entrada tanto desde la parte superior, en la avenida de Ernesto Che Guevara, como desde el parking de Bastiagueiro.

"Se puede entrar por arriba o por abajo, al lado del aparcamiento, es muy sencillo llegar", señala Caramelo, que destaca la intención de facilitar la llegada tanto a vecinos como a visitantes.

En el plano gastronómico, el espacio cuenta con terraza al aire libre y carta de comida y bebida durante todo el día, con especial protagonismo para las empanadillas argentinas, que se han convertido en uno de los productos más distintivos de la oferta. "Tenemos sobre todo algo especial que son las empanadillas argentinas", apunta.

El horario ininterrumpido permite que el local funcione desde el desayuno hasta la noche. "Abrimos de 10 de la mañana hasta la medianoche, todos los días", subraya Caramelo, que insiste en la vocación de continuidad del proyecto durante toda la temporada.

La vinculación con el surf

Uno de los pilares del espacio es la actividad deportiva vinculada al surf. El surfista profesional Eric Rebière imparte clases para todos los niveles y edades, con actividad diaria en la playa de Bastiagueiro.

"Las clases son todos los días de la semana, para todas las edades y para todos los niveles", explica Caramelo, que destaca la experiencia del deportista, también vinculado a la ola grande de Nazaré y con trayectoria internacional.

Además de las clases, el espacio ofrece alquiler de material sin necesidad de reserva previa. "Se puede llegar y alquilar directamente, tanto tablas de surf como neoprenos durante todo el día", detalla. El objetivo es facilitar el acceso al mar a quienes no cuentan con equipo propio o deciden improvisar una jornada de surf.

El proyecto incorpora también una vertiente de ocio con la organización de eventos de música en vivo durante los fines de semana, aunque la programación todavía está en fase de definición.

"Acabamos de abrir y estamos organizándolo todo, pero la idea es hacer también algún evento de música en vivo", adelanta Caramelo.

El espacio, que se encuentra en la Rúa Mioporos 11, busca consolidarse como un punto de referencia en Bastiagueiro durante la temporada estival, combinando restauración, deporte y ocio en un mismo entorno frente al mar.