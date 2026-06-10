Abre en A Coruña Gino, una cafetería que nace del amor de unos padres por su hija

Desde hace tan solo unos días, el entorno de la plaza de María Pita ha sumado una nueva propuesta de hostelería. La cafetería Gino abrió sus puertas el pasado sábado y ofrece en la calle Franja una variada carta de desayunos, meriendas, tapas y raciones.

El local es de Ximena Martínez y Lautaro Piñeyro, una pareja con experiencia previa en hostelería, ella como camarera y él como cocinero. Ambos tuvieron una hija y para poder disfrutar más de ella se aventuraron a tener su propio establecimiento, al que nombraron con las primeras sílabas de sus dos nombres.

"Los horarios de hostelería no son los que uno querría y aquí, dentro de que hay que hacer horas, nos adaptamos como podemos. Y ella está muchas veces por aquí con nosotros. Nuestra hija es la esencia. Todo es por ella", comenta Ximena.

El Gino abre de lunes a sábado de 08:00 a 20:00 horas, aunque no descartan ampliar horario los viernes y sábados.

Tanto en su carta dedesayunos como de meriendas se incluyen tartas de queso o de lotus, tostadas o mousses en el apartado dulce y pulguitas o croissants y sándwiches mixtos en el salado.

También habrá menú del día a 13,90 euros e incluirá carnes y pescados. La oferta se complementa con raciones de pulpo, cachopo, calamares, croquetas o chipirones y opción vegana con aguacate en tempura con yuca frita. Las sugerencias cambiarán semana a semana.

Cafetería Gino en A Coruña. Quincemil

Todo lo cocina Lautaro en los fogones de la parte trasera de la cafetería, desde los bizcochos como el de limón o los brownies hasta las opciones saladas como la tortilla, que se podrá pedir a cualquier hora del día.

El acogedor local cuenta con espacio para cerca de 40 personas incluyendo las siete mesas de la terraza. Por aquí pasan durante las mañanas trabajadores de la zona y, por su ubicación, también esperan atraer a mucho turista. "Vamos a poner toda la carta en inglés", asegura Ximena.

"Ahora empieza el calor y lo bueno, así que hay que aprovechar", comenta optimista la hostelera, que coincide con sus compañeros de la zona en que lo beneficioso para todos es fomentar el buen ambiente en esta calle y sus alrededores.

Gino abre donde antes estaba el Arume, que cerró en diciembre por jubilación. Parte de la clientela, esperan, será heredada. "Quien prueba nuestros platos vuelve seguro", afirma sin lugar a dudas Ximena.