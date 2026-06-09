Confirmado: aterriza en A Coruña el primer campeonato de kebabs de España del 17 al 28 de junio en esta ubicación

Ese momento en el que caminas por la calle y te llega un ligero aroma a kebab resulta irresistible. Y es que los kebabs apetecen a cualquier hora del día. Este plato, originario de Oriente Medio, ha logrado hacerse un hueco en A Coruña hasta convertirse en una de las opciones de comida rápida favoritas de muchos.

Si la ciudad ya cuenta con grandes eventos dedicados a las hamburguesas y a las tartas de queso, ahora también tendrá su propia cita gastronómica centrada en el kebab. A Coruña consolida así su pasión por este popular plato con la celebración del primer Campeonato de Kebabs de España, que se desarrollará del 17 al 28 de junio.

Aterriza en A Coruña el primer campeonato de kebabs de España

Tras su parada en Valencia, The Kebab Market llega a A Coruña del 17 al 28 de junio. El Centro Comercial Marineda City se prepara para recibir uno de los eventos gastronómicos más originales y esperados del año: el primer Campeonato de Kebabs de España, una cita que reunirá a algunos de los mejores establecimientos especializados en este popular plato para competir por convertirse en el favorito del público.

"El primer campeonato de kebabs del país llega al norte con todos los grandes", comenta la organización.

El kebab, una de las opciones de comida rápida más consumidas en todo el mundo, será el gran protagonista de un evento que promete conquistar a los amantes de los sabores intensos. Durante casi dos semanas, los coruñeses podrán degustar diferentes versiones de este icónico plato, desde las recetas más tradicionales hasta creaciones más innovadoras.

El campeonato se celebrará en Marineda City con horario de 12:00 a 00:00 horas de lunes a domingo. La jornada inaugural, prevista para el miércoles 17 de junio, comenzará a las 19:00 horas. La entrada será gratuita hasta completar aforo, por lo que se recomienda acudir con antelación para evitar esperas.

"La cita que tu hambre llevaba meses pidiendo. ¡Prepárate para vivirlo!", indica la organización a través de sus redes sociales. Entre los participantes, se encuentran Bab Boyz Kebab, Kebab Gallery, Real Kebab, La Vash Shawarma, Xe!Bap, Liados,MakDürüm, Grito Kebab y Nolitos Burger.

Para votar, solo tendrás que probar tu kebab favorito, escanear el código QR del ticket, registrar tu valoración y ¡listo! Además, por participar en la votación entrarás en un sorteo. Cuantas más veces participes, más posibilidades tendrás de ganar. Así que ya lo sabes, del 17 al 28 de junio, pásate por el Centro Comercial Marineda City.