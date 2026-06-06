Dónde comer en A Coruña, según el futuro y presente del Hockey Club Liceo, Jacobo Copa

Jacobo Copa, jugador del Hockey Club Liceo y uno de los nombres llamados a marcar el futuro del club, vive plenamente instalado en la dinámica diaria de A Coruña. Entre entrenamientos, descanso y vida social, el deportista ha hecho del centro de la ciudad su principal punto de referencia también fuera de la pista.

El jugador reconoce que, en una ciudad como A Coruña, la oferta gastronómica es tan amplia que resulta difícil elegir. "Para empezar es imposible elegir un sitio en Coruña, tenemos la mejor gastronomía", apunta, dejando claro que su relación con la hostelería local es constante y muy ligada a su rutina deportiva.

Dónde desayunar

Waco, en A Coruña.

Las mañanas de Copa están completamente marcadas por el deporte de élite. Sin grandes variaciones, el café es el protagonista absoluto antes de cada jornada. "Solo desayuno un café solo del Sheraton o del Universal y luego, al llegar al vestuario, un café de Wacco antes de empezar a entrenar", explica. Una rutina breve pero repetida casi a diario, que acompasa el inicio de su actividad con el Liceo.

Dónde comer

Chisco Jiménez, responsable de Culuca en A Coruña. López.

Ya a mediodía, el jugador se mueve por algunos de los locales más habituales del centro. No busca complicaciones, sino sitios que forman parte de su entorno más cercano. "Es atípico, Culuca, Taberna da Galera, los sitios de mi zona, o sea el centro, cualquiera es bueno", señala. En ocasiones especiales, especialmente cuando el plan pasa por una comida más contundente, también tiene referencias claras: "El Asador Coruña o el Charrúa".

Dónde cenar

Mari Ventureira cocinera del mesón A Tixola de A Coruña. Quincemil.

Por la noche, el esquema apenas varía y vuelve a repetirse el patrón del centro como punto de encuentro. "Tixola, Enzos, Surrey, cualquiera es bueno", comenta el jugador del Liceo, que prioriza la cercanía y la familiaridad de los locales que frecuenta.

Dónde copear

La calle Olmos de A Coruña. Quincemil

Cuando llega el momento del ocio, Copa también tiene perfectamente definidos sus espacios habituales. "Casto, la zona de la calle Olmos o El Cabo para ir con mis amigos para jugar un futbolín y unos dardos también", explica. Son lugares donde desconecta del ritmo competitivo y comparte tiempo con su entorno más cercano.

Dónde tomar el aperitivo el domingo si no hay partido

La Milata Bonita, en A Coruña. Quincemil.

Los domingos mantienen un ritual casi inamovible, especialmente en lo que respecta a la familia. "Un buen aperitivo de los domingos es una tapa de tortilla en el Sheraton y un vermut con mi familia en La Milata Bonita y luego a comer", concluye, cerrando una rutina que combina deporte, ciudad y costumbres muy asentadas en A Coruña.