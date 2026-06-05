La tasca de As Atochas, en A Coruña, donde puedes comer un menú casero por 11,50 euros todos los días

Sin grandes decoraciones, sin platos sofisticados y sin pretensiones. En una época en la que la hostelería busca constantemente reinventarse, Tasca A Sueva sigue apostando por una fórmula mucho más sencilla: comida casera, precios asequibles y un trato cercano que hace que muchos clientes se sientan como en casa.

Ubicada en la plaza de las Atochas, este pequeño establecimiento se ha convertido en uno de esos locales de barrio donde todavía se conserva la esencia de los bares de toda la vida. Al frente se encuentra Yani Pichardo, que cogió las riendas del negocio hace ocho años después de haber trabajado previamente en otros establecimientos de la zona. "Ya conocía a mucha gente del barrio porque había trabajado en otros locales, y con los años hemos creado una relación muy cercana", explica.

La cocina solo funciona al mediodía, entre las 13:00 y las 16:00 horas, aunque el local abre todos los días de la semana. Su principal reclamo es el menú del día, que cuesta 11,50 euros de lunes a sábado y 13,50 euros los domingos y festivos.

Cocina casera y platos de toda la vida

La propuesta gastronómica de Tasca A Sueva gira alrededor de recetas tradicionales y platos reconocibles para cualquier comensal gallego. Caldo, ensaladilla, fabada, pollo asado, milanesa, churrasco, chuletas, guisos de carne o pescado forman parte habitual de una oferta que cambia ligeramente cada jornada.

Uno de los platos imprescindibles es el caldo gallego. "Lo tenemos todos los días. A veces es de grelos, otras de nabizas y otras de repollo, pero el caldo siempre está", explica María del Mar, una de las trabajadoras del local.

Junto al caldo, también suelen mantenerse fijos la ensaladilla, la ensalada de pasta o la ensalada mixta entre los primeros platos. Entre los segundos nunca suelen faltar la milanesa, la chuleta, el pollo asado o el pescado del día. "Nuestro menú sigue siendo bastante económico teniendo en cuenta cómo están los precios actualmente", señala Yani.

Más de 40 menús al día

Aunque también cuentan con raciones de churrasco, croquetas, calamares, zorza, carne asada o ensaladilla, la mayor parte de la actividad gira en torno al menú del día.

Durante la semana sirven entre 35 y 40 menús diarios, una cifra que supera los 45 durante los fines de semana y que aumenta todavía más durante los meses de verano. Además, ofrecen la posibilidad de llevar la comida a casa.

Los domingos y festivos incorporan platos más especiales como paella, fideuá de marisco o jarrete, además de postres caseros incluidos en el precio.

Yani Pichardo con algunos de sus clientes Quincemil

Un trato que marca la diferencia

Más allá de la comida, buena parte del éxito del local reside en la relación que mantienen con su clientela. Tanto Yani como María del Mar conocen los gustos de muchos de los clientes habituales y presumen de un trato cercano y familiar.

"Somos personas muy habladoras, tratamos a los clientes como si fueran de la familia. Tenemos gente que viene desde hace muchos años y sabemos perfectamente lo que les gusta pedir", explica María del Mar.

Quizás por eso Tasca A Sueva sigue llenando cada mediodía. Porque además del caldo, la ensaladilla o el pollo asado, la sensación de estar comiendo en casa nunca falta en sus mesas. "Los clientes me quieren mucho y yo los quiero mucho a ellos", concluye la propietaria.