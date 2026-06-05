La Diputación de A Coruña recibe el Premio Gourmet de Turismo Gastronómico en Madrid

El vicepresidente de la Diputación de A Coruña y diputado de Turismo y Promoción Económica, Xosé Regueira, recogió este jueves en Madrid el Premio Gourmet de Turismo Gastronómico. El reconocimiento a la institución provincial tuvo lugar en la segunda edición de los Premios Planes Gourmet, organizados por un programa de televisión especializado en gastronomía, industria alimentaria y turismo producido por Mediaset España.

La entrega del galardón se celebró en el Círculo de Bellas Artes, en el marco de una gala destinada a distinguir iniciativas y entidades destacadas en los ámbitos de la gastronomía, la industria alimentaria y el turismo.

Regueira destacó que el premio "é un recoñecemento colectivo a todas as persoas que, desde o sector agroalimentario e gastronómico, contribúen cada día a construír unha provincia máis competitiva, máis atractiva e con maior capacidade para xerar riqueza".

El vicepresidente afirmó además que "a gastronomía é moito máis que un produto: é paisaxe, cultura, identidade e tamén unha oportunidade para desenvolver un turismo de calidade que deixa valor no territorio», y considera que el galardón avala la apuesta de la Diputación por un modelo basado "na excelencia, na autenticidade e na sostibilidade, que son os elementos que fan da provincia da Coruña un destino singular e diferenciado".

El premio supone un nuevo reconocimiento al trabajo desarrollado por la Diputación de A Coruña en el ámbito de la promoción turística vinculada a la gastronomía, una de las líneas estratégicas de la institución provincial para fortalecer el tejido productivo, impulsar la proyección exterior del territorio y promover un modelo turístico sustentado en la calidad y el respeto por los recursos propios.

La organización de estos galardones corresponde a Planes Gourmet, un espacio televisivo centrado en el sector gastronómico, la industria alimentaria y el turismo, producido por Mediaset España.