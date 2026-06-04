Un auténtico rodizio brasileño al lado de A Coruña para comer toda la carne de la que seas capaz

Hace más de diez años que Ricardo Da Silva Santos dejó su Río de Janeiro natal para coger un vuelo que le llevó directo a Santa Cruz (Oleiros, A Coruña). Lo hizo con una maleta pequeña, un amigo y un proyecto en mente que llevaba años rondándole la cabeza: montar en la localidad coruñesa uno de los populares rodizios brasileños que tanto triunfaban en su país. Esas churrasquerías gauchas que estaban llenas hasta la bandera en Río. Una década después, ese sueño sigue más vivo que nunca y tiene un nombre: Rodizio Porto Alegre.

Pero vayamos por partes. Para quien no lo sepa, un rodizio brasileño (también lo podéis encontrar escrito como rodízio) es un estilo de comida típico de Brasil, muy popular en las churrasquerías del sur del país. La idea es muy sencilla: pagas un precio fijo y los camareros van pasando continuamente por las mesas con diferentes carnes asadas en grandes espadas metálicas, cortándolas directamente en tu plato. Un buffet libre de carne que también incluye acompañantes típicos brasileños como arroz, frijoles, plátano frito o farofa.

Para entender la dimensión de los famosos rodizios en el país latinoamericano, en muchos restaurantes de Brasil los comensales reciben una ficha verde y otra roja: la verde significa que quieres que los camareros sigan sirviendo carne; la roja, que necesitas una pausa urgente y que se detenga el servicio (al menos durante unos minutos).

La parrilla del rodizio Porto Alegre

Más de 14 tipos de carne, ensaladas y entrantes brasileños

“Llevo desde niño trabajando en restaurantes, en rodizios como este. Por eso quería montar uno por mi cuenta”, nos cuenta Ricardo mientras aviva las brasas de la parrilla que ocupa el fondo del restaurante. Tenía claro que, en Galicia, al igual que en Brasil, existe devoción por la carne, por eso no dudaba de que su rodizio calaría en Santa Cruz.

En Rodizio Porto Alegre trabajan con 14 tipos de carne, desde la clásica picanha brasileña hasta ternera, vaca vieja, pollo o chorizo. Todo se cocina en una parrilla con un sistema giratorio para que la carne se haga de forma uniforme. Posteriormente, la carne se lleva hasta la mesa en el mismo pincho en el que se ha cocinado y se filetea directamente para el comensal. Así, una y otra vez, hasta que el cliente diga basta.

Los acompañantes brasileños que se sirven junto a la carne

“La joya de la corona es el buey brasileño, una carne de muchísima calidad”, nos dice mientras nos muestra una bandeja metálica con tres exuberantes cortes de esta carne roja.

Para acompañar este festival de carnes, en el centro del restaurante hay colocada una isla con un buen número de ensaladas, con una mezcla de ingredientes locales y brasileños. Desde cocina también se sirven en mesa algunos acompañamientos típicos de Brasil, como plátano frito, frijoles, yuca o arroz blanco.

El precio de este homenaje carnívoro es de 29,90 euros. En ese coste están incluidas las ensaladas, los acompañamientos y toda la carne que puedas comer (la bebida y los postres van aparte).

A la pregunta clásica, Ricardo lo tiene claro: “¿Si echo de menos Brasil?... no mucho, ya estoy acostumbrado a Galicia. Bueno, una cosa sí extraño: los carnavales de Río. Son insuperables”.