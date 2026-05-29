La cafetería de A Falperra, en A Coruña, donde tapear y disfrutar de una de las mejores tortillas

El Café-Bar Manila, situado en la calle Costa da Unión, se ha ganado a pulso convertirse en uno de los locales de referencia para comer de tapas a buen precio en A Coruña. Este local, regentado desde hace 30 años por una familia, tiene entre sus platos estrella la tortilla de patatas.

Actualmente son Jesús y Daniel Fernández —padre e hijo— quienes llevan las riendas del local, que en sus inicios estuvo gestionado por la matriarca de la familia. "Cogimos el bar ya funcionando y mantuvimos la decoración y la distribución tal y como estaban", explican a Quincemil. "Cuando algo funciona bien, hay que dejarlo estar", añade Jesús.

En un primer momento era un bar al uso en el que apenas se servían platos de comida. "Cuando mi hermano y yo éramos pequeños veníamos aquí a comer y la gente, al ver lo que nos preparaba nuestra madre, empezaba a pedir lo mismo", cuenta Daniel.

Así, el Manila comenzó a ofrecer tapas hasta pasar de dos o tres referencias a las 15 que preparan actualmente. "Nos conocen más por la tortilla, pero también preparamos platos de cuchara y asados. Hacemos de todo. Sobre todo gustan mucho las albóndigas, la lasaña, las lentejas y los potajes", apunta Daniel.

Todo lo que se prepara en los fogones de su cocina sale de los comercios de A Falperra. Por lo general, se centran en trabajar las tapas, disponibles a 3,10 euros para tomar allí y a 3,20 euros para llevar. La idea es que una persona pida varias y quede satisfecha. "Pero si el cliente viene y pide un plato, se lo hacemos", explica Daniel.

Mismo nombre y clientes fijos

Existen unos platos fijos en su carta que se repiten cada semana: la tortilla todos los días, los jueves albóndigas, los viernes lasaña y los domingos callos. "También preparamos encargos. Los callos de los domingos funcionan muy bien, igual que el hígado", dicen.

En lo que a postres se refiere, Daniel confiesa que cada vez se anima más a experimentar en este ámbito. "Estoy formado en cocina y poco a poco me he ido metiendo más en los postres. Tenemos natillas, arroz con leche, tarta de queso, tiramisú y flan", explica. También prepara galletas caseras y bizcochos.

Lo curioso del Manila es el origen desconocido del nombre. En un primer momento lleva a pensar en la capital de Filipinas, además en el cartel del negocio figuran dos palmeras. Sin embargo, sus actuales propietarios aseguran no conocer el porqué del nombre. "Lo cogimos con el nombre y no lo hemos cambiado", dice Jesús.

La clientela, según padre e hijo, suele ser tanto gente del barrio y de la zona como de fuera. "Tenemos mucha gente del día a día comiendo aquí, pero siempre tenemos algo para llevar. Hay clientes que vienen desde hace toda la vida, que me conocen desde que era niño, y también mucha gente joven nueva", concluye.