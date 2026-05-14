Abre en A Coruña El Chef Urbano, un nuevo local de brunch, brioches y café con osos gigantes

A Coruña sumará próximamente un nuevo espacio gastronómico. El Chef Urbano abrirá sus puertas el próximo 19 de mayo en el número 37 de la avenida de Navarra con una propuesta centrada en brunch, café de especialidad, comida saludable y una estética protagonizada por osos gigantes de peluche.

Detrás del proyecto se encuentran Ignacio Vilar y Carlos, socios de esta nueva apuesta hostelera que busca diferenciarse de las grandes cadenas. "En una ciudad cada vez más rodeada de grandes cadenas y locales multinacionales, El Chef Urbano nace con la idea de crear una marca de origen gallego, cercana y auténtica", explican.

El local busca convertirse en un espacio pensado para todos los públicos, desde familias hasta jóvenes atraídos por el brunch y las nuevas tendencias gastronómicas. "Queremos un sitio donde puedan sentirse cómodos desde las personas mayores hasta los más jóvenes, uniendo generaciones alrededor de la comida y la experiencia", señalan.

Brioches gourmet y opciones healthy

La especialidad del local serán los brioches gourmet, tanto dulces como salados. La carta también incluirá bubble teas, smoothies, bowls de fruta y yogur, bebidas especiales, café de especialidad y diferentes tostas gourmet.

Además, El Chef Urbano apostará por brunchs con brioche o tosta a elegir acompañados de ingredientes como guacamole, huevo poché, jamón ibérico y salsa de mostaza y miel."El espacio apuesta por desayunos y meriendas saludables pero también muy visuales y apetecibles", destacan los socios.

Uno de los elementos más llamativos del local serán los osos gigantes de peluche repartidos por el interior, una tendencia cada vez más presente en otros puntos de España y que ahora llega también a A Coruña. La idea, explican, es crear "un ambiente cálido, urbano y memorable" que convierta el local en una experiencia más allá de la gastronomía.