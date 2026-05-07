Abre en la calle Socorro de A Coruña Olivella Cakes, especializada en repostería artesanal

Lo que empezó hace años como una afición entre tartas de cumpleaños familiares terminó convirtiéndose en un proyecto empresarial en A Coruña. Génesis García Olivella y su marido, Jaime Andrés Álvarez Remolina, acaban de abrir Olivella Cakes en el número 28 de la calle Socorro, una cafetería y pastelería especializada en repostería artesanal, cookies y postres inspirados en sabores venezolanos.

No es el primer paso del proyecto en la ciudad. La pareja ya abrió en julio de 2023 una primera pastelería Olivella Cakes en el número 220 de la Ronda de Outeiro, desde donde comenzaron a darse a conocer en A Coruña gracias a sus tartas artesanales y su propuesta dulce.

"La pastelería creativa nació realmente desde casa y desde nuestros hijos", explica Génesis. La pareja tiene tres hijos y fue precisamente preparando sus cumpleaños cuando empezó a desarrollar su pasión por la repostería. "Aquellas primeras tartas eran muy sencillas. Ahora las veo y pienso que eran bastante 'feas' comparadas con el nivel que tenemos hoy, pero para mí eran hermosas porque veía la felicidad en la cara de mis hijos", recuerda.

Aunque la pasión venía de mucho antes. Génesis recuerda que desde pequeña soñaba con dedicarse a este mundo. "Jugaba haciendo tartas de barro decoradas con flores y hojas. Siempre sentí una conexión especial con la pastelería y la panadería", cuenta.

La oferta de Olivella Cakes

Olivella Cakes ofrece una amplia variedad de postres, tartas y bebidas. Entre los productos más vendidos destacan la tarta tres leches, la "troncha de toro" -un bizcocho de chocolate relleno de chocolate- y las populares New York cookies. "Son nuestros productos estrella", señala Génesis.

La carta incluye propuestas como cheesecake de lotus o pistacho, brownie, tiramisú, pie de limón, red velvet, selva negra, chocotarta, dulce de leche o tarta beso de ángel. En el apartado de cookies destacan sabores como kinder bueno, lotus biscoff, pistacho, Reese’s, Nutella o chocolate Dubái.

El local también contará con helados artesanales, smoothies, frappés, milkshakes, cafés, matcha e infusiones.

Un proyecto familiar

Antes de lanzarse al mundo de la hostelería, Génesis y Jaime tenían una empresa de publicidad y diseño en Venezuela. Una experiencia que ahora aplican también al negocio. "Gran parte de lo que hacemos lo diseñamos nosotros mismos, desde la imagen hasta la decoración o las reformas de las tiendas", explica.

La pareja reconoce que el apoyo mutuo fue fundamental para sacar adelante el proyecto. "Emprender no es fácil, especialmente al principio. Mientras yo intentaba levantar este sueño, Jaime sostenía muchas cosas para que pudiéramos seguir adelante", cuenta Génesis.