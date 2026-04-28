Así se elabora la mejor tortilla de Galicia en la Taberna da Galera de A Coruña: "El truco para que no se pegue"

Nico Pedetti no había hecho tantas tortillas en su vida como en esta última semana. De tanto batir huevos, ha desarrollado un brazo capaz de tumbar a cualquiera. Todo para llegar a una meta clara: ganar el II Campeonato de Galicia de Tortilla de Patatas, que se celebró este lunes en A Coruña.

Después de muchas jornadas de entrenamiento, la Taberna da Galera se alzó este lunes con el premio en el concurso celebrado en el Paseo de los Puentes. Era la primera vez que se presentaban a un campeonato. También para el chef, que desde ayer no deja de recibir felicitaciones. Todavía no se ha quitado la boina de vencedor.

Tampoco se ha separado del amuleto de la suerte que le regaló su sobrino. "Es un coche de juguete hecho con una cáscara de huevo", explica. Está convencido de que les dio suerte.

A sus 27 años ha logrado lo que muchos tardan décadas en alcanzar. La Taberna da Galera ha sido su casa, donde ha desarrollado gran parte de la técnica que hoy lo ha llevado hasta aquí. Y, aunque él diga que "todo se debe al esfuerzo y la dedicación", lo cierto es que hay que tener maña. Y Nico la tiene.

La técnica la combina con productos de primera calidad: huevos de la marca Huevos Nieto y patata agria. En total, utiliza unos diez huevos para una tortilla hecha en una sartén de 24 centímetros de diámetro. Tampoco escatima en aceite de oliva. En total, solo son estos tres ingredientes los necesarios para alcanzar este nivel de perfección.

En Quincemil hemos podido colarnos en su cocina para ver en primera persona cómo se elabora la mejor tortilla de Galicia.

Cómo hacer la mejor tortilla de Galicia (o intentarlo)

Después de echar todos los huevos, toca la sal. Nico ya tiene pillada la medida exacta. A un lado tiene la patata preparada para hacer la mezcla. "Tiene que estar crujiente, pero sin llegar a hacerse del todo por dentro", comenta. Sus patatas se parecen mucho a las de bolsa por la forma de cortarlas. Una vez en el bol, comienza a machacarlas.

Mientras calienta el aceite al fuego, deja reposar la mezcla para que se impregne bien. Y, una vez caliente, va todo a la sartén. Lo que viene a continuación es arte, pero también experiencia. Es muy difícil lograrlo a la primera: hay que saber cuándo darle la vuelta. El cocinero gira la tortilla hasta en tres ocasiones y va despegando los bordes con una espátula a medida que se hace.

Cada vez que le da la vuelta, añade aceite en la tapa con la que realiza el giro. "Para que no se pegue", explica.

Este fue el proceso que siguió en el campeonato, aunque con un contratiempo añadido: los nervios. "Me temblaban las manos", recuerda Nico. Pero no fue ningún impedimento. Lo bordó. Gracias a este logro, el cocinero ha conseguido el pase directo al campeonato nacional que se celebrará en Alicante en unos meses, el mismo que ganó O Cabo el año pasado.

Al nacional irá acompañado de La Base Asador, con David Fariña, y Caserío de Tión, con Carlos Boado, que se hicieron con el segundo y tercer puesto, respectivamente.