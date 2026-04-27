La tortilla de la Taberna da Galera de A Coruña se corona como la mejor de Galicia

La Taberna da Galera, con Nico Pedetti, en A Coruña, se ha proclamado este lunes ganador del II Campeonato de Galicia de Tortilla de Patatas. Una cita, celebrada en el CIFP Paseo das Pontes de A Coruña, y clasificatoria para el Campeonato de España, en la que han participado 31 bares y restaurantes procedentes de diferentes municipios de Galicia. La final ha reunido a los mejores establecimientos de la comunidad autónoma y se ha consolidado como una plataforma de promoción del talento hostelero y dinamización del sector gastronómico gallego.

El segundo y tercer puesto han sido para La Base Asador, con David Fariña, en Carballo, y Caserío de Tión, con Carlos Boado, en Coirós. El jurado formado por grandes referentes gastronómicos ha valorado una competición que servirá como clasificatoria para el Campeonato de España, que se celebrará en la próxima edición de Alicante Gastronómica, impulsada dentro del circuito nacional promovido por Rafael García Santos.

Concurso con dos categorías

Este campeonato ha acogido dos competiciones en una gran jornada gastronómica que se ha desarrollado en torno a dos categorías que reflejan la evolución gastronómica de este plato: la tortilla de patatas tradicional, que ha premiado la mejor versión del gran clásico de la cocina española; y la tortilla de patatas ‘con’, una categoría que abre la puerta a la creatividad de los cocineros incorporando ingredientes y matices que reinterpretan este plato popular.

En la categoría de tortilla de patatas ‘con’ el ganador ha sido Adega Lastras, con Pedro Miño, en Betanzos. Mientras que el segundo ha recaído en Ankha, con Samuel Curbeira, en Ferrol, y el tercer puesto ha terminado en un empate entre Muelle 33, con Alberto García Ponte, en Sada, y Kaldi Coffee, con Borja González, en Ourense.

Los ganadores del campeonato obtienen además su clasificación para el Campeonato de España de Tortilla de Patatas, que se celebrará del 2 al 5 de octubre en el recinto ferial IFA-Fira Alacant dentro de la feria Alicante Gastronómica, uno de los grandes encuentros culinarios del país.

Jurado y restaurantes de toda Galicia

Ambos ganadores han sido proclamados por un jurado presidido por Rafael García Santos y formado por destacados profesionales y referentes del sector gastronómico como José Manuel Crespo de ‘El Manjar’, Ricardo Martín de ‘Monalisa’, Ramón Rodríguez de ‘O cabo’, Bibiana Cardona de ‘La casa de las 5 puertas’, Javier Izquierdo de ‘Mesón el Viso’, Celia Correia de ‘La Teulada’, Carlos Baño de ‘Tescoma’, Pedro Morán de ‘Casa Gerardo’, Alejandro Oliveira de ‘La falda de chamberí’, Juan Antonio Duyos ‘Gourmet’, José Gómez ‘Cárnicas Joselito’, J. A. Gómez ‘Burgos Alimenta’ y Beatriz Sotelo ‘CIFP Paseo Das Pontes’.

La cita de hoy ha contado con la participación de más de una treintena de restaurantes procedentes de Betanzos, Ferrol, Ourense, Lugo, A Coruña, Coirós, Santiago de Compostela, Pontevedra, Sada, Vigo, Perillo (Oleiros), Carballo, Melide, Ourense, Santiago y Viveiro, entre otros, lo que pone de manifiesto la amplia representación territorial del certamen y su capacidad para vertebrar el conjunto del ecosistema gastronómico gallego.

Según el crítico gastronómico Rafael García Santos "en este campeonato ha quedado constatado el gran salto cualitativo que han brindado muchos de los participantes que nos han sorprendido por la excelencia técnica de sus preparaciones". Para García Santos: "nunca soñamos con comer unas tortillas tan cualificadas. Hay que felicitar a casi todos los participantes y, especialmente, a los ganadores que disputarán el Campeonato de España en Alicante Gastronómica a principios de octubre". "A tenor de lo visto, y en consecuencia de los antecedentes históricos, seguro que van a pelear por el pódium" ha concluido el crítico gastronómico.

Más allá de su dimensión gastronómica, la celebración del campeonato ha sido una herramienta estratégica de promoción turística, desarrollo económico y fortalecimiento de la identidad cultural, ha generado oportunidades para los establecimientos participantes y contribuido al posicionamiento de Galicia como territorio de referencia gastronómica.

El evento, patrocinado por Tescoma, Coren y Estrella Galicia, así como con la colaboración de la Xunta de Galicia, Cámara de Alicante, IXP Patata de Galicia, Aceites Abril, entre otros, ha servido además como fase clasificatoria para el Campeonato de España de Tortilla de Patatas, brindando a los ganadores la oportunidad de representar a Galicia en el principal certamen nacional.