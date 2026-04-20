Estos son los quince mejores restaurantes de la Costa da Morte, según la guía Macarfi

La Guía Macarfi incluye este año restaurantes de toda Galicia, y entre ellos muchos de la Costa da Morte. La zona más incomunicada de la costa gallega durante décadas se ha convertido en uno de los referentes en turismo tranquilo y de naturaleza en España, y no han tardado en surgir propuestas gastronómicas de referencia.

Muchas de ellas se han incluido en la guía Macarfi, que hace unos días protagonizó una presentación en A Coruña. Esta guía fue creada hace diez años por el jubilado catalán Manuel Carrera Fisas, que usa el acrónimo de su nombre (Ma-Car-Fi) para bautizarla.

El ránking de la Costa da Morte

La guía valora los restaurantes por tres factores: comida, decoración y servicio, pero la puntuación de comida es la que se usa para crear el ránking. En el caso de la zona da Costa da Morte, lo encabezan las dos estrellas Michelin que hay: As Garzas, en Barizo (Malpica de Bergantiños), que recibió la condecoración en 2009 con el chef Caco Agrasar; y Terra, en Fisterra, un restaurante que lleva en funcionamiento décadas, pero que ha conseguido la estrella recientemente, en 2023, de la mano de Brais Pichel.

De hecho, ambos están en el top 15 de toda Galicia: As Garzas es el quinto y Terra el noveno. Además de estos dos restaurantes Michelin, en la selección hay desde clásicos como el Tira do Cordel de Fisterra, el Villa de Oro de Camariñas o el Fontevella de Carnota, hasta aperturas más recientes como Material en Malpica, Landua en Mazaricos o el Balarés Hotel-Restaurante, cerca de la playa que le da nombre, en Ponteceso.

As Garzas (Malpica de Bergantiños): 9 Terra (Fisterra): 8,8 Material (Malpica de Bergantiños): 8,4 Restaurante Landua (Mazaricos): 8,2 O'Fragón (Fisterra): 8 Tira do Cordel (Fisterra): 8 Balarés Hotel-Restaurante (Ponteceso): 7,9 Faena Restaurante (Caión, A Laracha): 7,8 Restaurante Villa de Oro (Camariñas): 7,8 Rio Sil (Carballo): 7,8 Mar da Morosa (Carnota): 7,7 La Tavernetta da Ponte (A Ponte do Porto, Camariñas): 7,7 Lonxa d´Alvaro (Muxía): 7,6 Restaurante Fontevella (Carnota): 7,5 Furna Atlántica (Caión, A Laracha): 7,5

A partir de este 2026, cada año la guía incluirá los mejores restaurantes de Galicia. Por encima de As Garzas solamente hay cuatro restaurantes en toda la comunidad y dos en la provincia de A Coruña: El más valorado de Galicia es el Culler de Pau de O Grove, con una nota de 9,4. Le siguen el Retiro da Costiña, en Santa Comba, el Asador O'Pazo de Padrón y Pepe Vieira, en Poio.