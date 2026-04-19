Estos son los quince mejores restaurantes de A Coruña y alrededores, según la guía Macarfi

A Coruña ha acogido esta semana la presentación de la edición gallega de la Guía Macarfi, una guía gastronómica ideada por el catalán Manuel Carrera Fisas, que usa el acrónimo de su nombre (Ma-Car-Fi) para bautizar su creación. El Club Cámara Noroeste reunió a cerca de un centenar de profesionales vinculados al sector este jueves 16 para dar la bienvenida a la guía.

La encargada de conducir el evento fue Lorena Chousa, directora territorial de la guía en Galicia. Estaba previsto que también asistieran el presidente y fundador de Macarfi, junto a otros responsables del proyecto, pero finalmente no pudieron acudir tras sufrir un accidente de tráfico cuando se dirigían a la cita.

Entre los asistentes hubo chefs, empresarios, productores, periodistas y creadores de contenido, en una convocatoria que reunió a buena parte del sector gastronómico gallego. Entre ellos, nombres como Marcelo Tejedor (Casa Marcelo), Manuel Costiña (Retiro da Costiña), Iago Pazos (Loxe Mareiro), Caco Agrasar (As Garzas) o Amaranta Rodríguez, directora de Culler de Pau, además de representantes de otros restaurantes de referencia.

El ránking de A Coruña y su área

La guía valora los resturantes por tres factores: comida, decoración y servicio, pero la puntuación de comida es la que se usa para crear el ránking. En el caso de la ciudad de A Coruña y su área metropolitana, los quince mejores restaurantes según la guía son ampliamente conocidos. El primero es Terreo, el restaurante de San Andrés en el que es muy difícil reservar: suelen tenerlo completo con semanas de antelación. A continuación están Árbore da Veira, en la misma ciudad, y El Refugio, en el vecino municipio de Oleiros.

Las primeras quince posiciones de la guía cuentan con restaurantes de comida clásica gallega como Tira do Playa o As Garzas, pero también con propuestas de comida asiática como Caballa 14 u Omakase, con asadores (Charrúa o Río Sil) y con locales de propuestas más innovadoras como A Artesa da Moza Crecha, Nado o el Atelier de Amanda.

Terreo Cocina Casual (A Coruña): 8,7 Árbore da Veira (A Coruña): 8,6 El Refugio (Oleiros): 8,4 Eclectic (A Coruña): 8 Tira do Playa (A Coruña): 8 Caballa 14 (A Coruña): 8 A Artesa da Moza Crecha (Betanzos): 7,9 Omakase Sushi Bar (A Coruña): 7,9 Oceánico As Garzas (A Coruña): 7,8 Faena Restaurante (Caión): 7,8 Charrúa (A Coruña): 7,8 Nado (A Coruña): 7,8 Atelier de Amanda (Oleiros): 7,8 O Lagar da Estrella (A Coruña): 7,8 Río Sil (Carballo): 7,8

A partir de este 2026, cada año la guía incluirá los mejores restaurantes de Galicia. Aunque Terreo Cocina Casual sea el mejor del área metropolitana de A Coruña, en la provincia al completo es el quinto, y tiene cuatro por encima. Lidera Retiro da Costiña, en Santa Comba, seguido del Asador O'Pazo de Padrón, As Garzas en Malpica y Casa Marcelo en Santiago. El más valorado de Galicia es el Culler de Pau de O Grove, con una nota de 9,4.