Abre en A Coruña PPANG: la fiebre de los sándwiches coreanos irrumpe en Marineda

La escena parecía sacada de una fiesta secreta en Seúl: invitados convocados con discreción, estética urbana, ambiente clandestino y una colección de sándwiches coreanos desfilando como si fueran alta costura gastronómica. Así se presentó en A Coruña PPANG, la nueva propuesta culinaria que abrirá sus puertas el próximo 25 de abril en Marineda City y que aspira a revolucionar la oferta de street food de la ciudad.

Detrás del proyecto están Ana Quintela y Adrián Pazó, emprendedores gallegos con experiencia en restauración gracias a su trayectoria previa con Koa Poke, que ahora apuestan por introducir en Galicia una tendencia gastronómica que triunfa en Asia: el sándwich coreano.

"Es un proyecto arriesgado e innovador, algo que aquí no existía", explica Adrián Pazó. La idea nació el pasado verano, cuando probaron el concepto en formato food truck en la playa de Patos, en Nigrán. Aunque aquella experiencia solo duró un mes por diversos imprevistos, fue suficiente para comprobar que había potencial: "La gente quedó encantada. Nos preocupamos mucho por preguntar qué les parecía la carta y ese feedback fue lo que realmente nos animó a abrir nuestro primer local", añade Adrián.

Un fenómeno coreano aterriza en Marineda

PPANG llega con una carta de siete sándwiches coreanos, entrantes y postres, combinando sabores asiáticos con guiños occidentales. Entre las propuestas destacan el PPANG de pollo -que ya fue el gran éxito en Vigo-, el Cubanito, el de bacon, el de atún con mango y aguacate, o una versión propia de smash burger adaptada al universo coreano.

"Es una mezcla entre lo anglosajón y lo asiático, con panes brioche más gruesos, mucho producto y muchas salsas. Son sándwiches potentes, para mancharse y disfrutarlos", resume Óscar Parada, socio fundador y director creativo de Tío Phil, la agencia responsable de la campaña de lanzamiento.

La carta incorpora también nuevas creaciones no vistas en la prueba piloto del verano pasado.

Una presentación clandestina para una apertura diferente

El desembarco de PPANG en A Coruña no quiso pasar desapercibido. Para su estreno promocional, el equipo diseñó una acción de presentación en Vavava Haus tan llamativa como inesperada: una "pasarela clandestina" inspirada en la moda coreana y celebrada en secreto.

"Nos parecía muy divertido presentar los sándwiches como si fueran una pasarela, porque al final estamos trayendo una nueva moda a la ciudad de la moda", explica Parada. "Queríamos jugar con ese concepto clandestino, con el anonimato, con la idea de descubrir algo nuevo", añade.

La puesta en escena conecta también con el auge global de la cultura coreana, que ya no solo marca tendencias en música o moda, sino también en gastronomía. "Corea está marcando mucho más que estética: ahora mismo también está marcando lo que se come", añade.

Marineda como escaparate estratégico

La elección de Marineda City no es casual. Los promotores consideran que el centro comercial es el mejor escaparate posible para dar a conocer una marca nueva. "Es el centro más potente de Galicia, un punto de conexión brutal. Sabemos que allí hay mucha competencia, pero precisamente queríamos ir a la jungla y salir con todo", señala Adrián Pazó.

El local estará ambientado en el street food coreano, con formato take away, mesas exteriores y servicio de delivery para toda A Coruña. La intención, aseguran, es que este sea solo el primer paso de una expansión futura.

"Estamos convencidos del producto, de la calidad y de lo rico que está. Ahora lo que necesitamos es que la gente lo pruebe", resume Ana Quintela. Y si el verano pasado Vigo fue el banco de pruebas, ahora A Coruña será el verdadero examen.