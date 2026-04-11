Dónde comer en A Coruña, según Carolina Iglesias, conocida como "Percebes y Grelos"

Hablar de Carolina Iglesias es hablar de humor sin filtros, de Galicia y de una forma muy particular de contar lo cotidiano. Nació en Oleiros en 1993 y, bajo el nombre de Percebes y Grelos, se ha convertido en una de las voces más reconocibles del panorama actual, también gracias al fenómeno del podcast Estirando el chicle.

Cuando no está sobre un escenario o grabando, Carolina también disfruta de algo mucho más sencillo: comer bien. Y si es en casa, mejor. En este recorrido propone un paseo muy suyo por A Coruña y sus alrededores, con sitios a los que siempre vuelve cuando está en la ciudad, donde, como ella misma deja claro, lo importante no es la foto, sino lo que hay en el plato.

Dónde desayunar

Brunch en Miss Maruja

Para empezar el día, Carolina lo tiene claro: Miss Maruja. "Miss Maruja está muy bueno, tienen un brunch muy potente y la estética vintage gusta muchísimo, para quien quiera chulear por redes. Es broma, id a desayunar y dejaos de fotos”, recomienda.

Dónde tomar el aperitivo

El Preludio

El aperitivo, si puede ser con vistas al mar, mejor. Su elección es El Preludio.

"El Preludio en Santa Cruz (Oleiros). Un pincho de tortilla con una caña de Estrella Galicia mirando el mar es algo con lo que he llegado a soñar viviendo en Madrid. Aunque con sinceridad puedes encontrar muy buenas alternativas en todos los bares, en A Coruña se ponen pinchos en los bares. Pero no aceitunas o patatas, que también, igual te ponen callos, o tortilla, o chorizo… Vamos, que con varios pinchos igual luego no comes en casa", añade.

Dónde comer

Foto: Facebook Cambalache

Elegir un solo sitio para comer no es fácil, así que Carolina propone varios. "Me cuesta mucho elegir. Por enseñar diferentes sitios, en la Plaza de María Pita están Cambalache, que obviamente era mi restaurante favorito cuando era pequeña, tiene unas pizzas buenísimas, y La Penela, que las tortillas son un sueño", afirma Carolina.

Dónde merendar

Uno de los locales de Santa Cruz 1951 (Cedida).

Para la merienda, vuelve a Oleiros, a la Panadería de Santa Cruz. "Tienen una bollería hecha por ellos increíble. Las palmeras de chocolate son mis favoritas y con un café, perfecto. O un chocolate con churros, increíble. Y la empanada, que igual de merienda no apetece, pero puedes merendar y luego te llevas un cachito a tu casa para cenar", asegura.

Dónde cenar

A Lagareta, en A Coruña. Google Maps

Para cenar, Carolina apuesta por sitios con buen producto, de esos a los que apetece volver. "Diría A Lagareta. Las chicas que lo gestionan son encantadoras y proponen una carta distinta, pero con productos de calidad: tortillas diferentes, tostas y vinos buenísimos. A Mundiña está buenísimo también, siempre pido raxo que es mi plato favorito. Si está lleno, en la calle de los vinos siempre vas a encontrar opciones", señala la humorista.

Dónde copear

La terraza de Porto Alé



Y para alargar la noche, Carolina también tiene sus sitios de referencia. "Porto Alé en Santa Cruz, Oleiros. Muy cerca del Preludio, pero todavía más cerca del mar. A veces hay música en directo, muy buen ambiente, gente majísima (Qué voy a decir, si soy de ahí). Y diría también Café Tío Ovidio, en A Coruña. Hacen foliadas, tienen música en directo, monólogos… Un ambiente perfecto para tomar la primera y decidir si continúas la noche o te vas a casa. En general, la segunda opción no ocurre", concluye.