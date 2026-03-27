Los bares de A Coruña en los que la tortilla no llega al mediodía: "A las 11:30 ya no nos quedan tapas"

No hay nada que entre mejor a media mañana que una buena tapa de tortilla. Con café o sin café, la bollería y las tostadas han pasado a un segundo plano. Para los que dicen que a primera hora no les entra el desayuno, es porque ya se levantan pensando en la merienda de las 12.

Aunque la tortilla triunfa a cualquier hora del día, lo cierto es que quienes mejor la conocen coinciden en que en la mañana es cuando más se consume.

Ya no solo en bares. "Nosotros hacemos cantidad de tortillas para muchas cafeterías", explica Ino, que junto a su mujer Irene regenta O Roncudo, en Novo Mesoiro. El matrimonio abrió el local como restaurante, pero pasado un tiempo decidieron quedarse con aquellos dos platos que más triunfan: los callos y la tortilla.

En su caso, la tortilla la ofrecen de pincho de lunes a viernes hasta el mediodía, cuando cierran el local para dedicarse solo a los pedidos para llevar. Pero lo cierto es que se pasan todo el día batiendo huevos, porque ya desde primera hora empiezan a recibir encargos: "Gente de oficinas que por cumpleaños o eventos las llevan para picotear a media mañana".

También otros locales de la zona como A Eira se las encargan para la hora del desayuno. Así como los de Bora Bora, en Someso, que, al estar ubicados cerca de varios centros de Formación Profesional, saben que no hay nada mejor para un estudiante que una tapa de tortilla a media mañana.

Lo que tienen estos locales que compran tortillas a otros es que, en cuanto se terminan, ya no hay más. Por eso, muchos de ellos que compran a cocinas de otros restaurantes dan las 12 o la 13 y ya no les quedan tapas.

Éxito en zonas de oficina

En La Campana, de la calle Torreiro, donde, por cierto, su tortilla cada vez tiene más éxito, es muy difícil que les quede tortilla para la hora de comer. "Hay días que a las 11:30 ya no nos quedan tapas", explica su dueño.

"Puede que algún día vengas y a las 14:00 horas sigamos teniendo, pero es muy raro", añade el hostelero. La tortilla, así como las pulguitas de jamón, la tienen para el tapeo de media mañana.

Tortilla de La Campana Quincemil

Con la cantidad de oficinas que hay alrededor, muchos acompañan el café con algo de comer y, por eso, van directos a La Campana, que, aunque no tiene servicio de comida, la tortilla por la mañana no les falta.

Desde las seis de la mañana batiendo huevos

Luego hay otros locales como Café Bar Puerto Mar que, a pesar de que están "todo el día haciendo tortillas", lo cierto es que las tapas las liquidan ya desde primera hora de la mañana. En su caso, el pincho lo tienen durante todo el día, pero a partir de las 14:00 horas empiezan a hacerlas para llevar.

"La gente las quiere para el tentempié de por la mañana. A las 6:00 horas de la mañana ya estamos batiendo los huevos", cuenta Natalia Santiago, del bar ubicado en la plaza de La Palloza. Y de ahí que, con tanta tortilla, hayan decidido poner un contador de cuántas llevan.

El bar Puerto Mar de A Coruña completa su récord: el contador de tortillas llega a 20.000 Cedida

De pincho durante toda la mañana y a las dos paran

Las tortillas por la mañana, sobre todo, triunfan en zonas de oficinas, como es este caso. Pero también en polígonos. En A Gramalleira, en el polígono de Alvedro, ponen la tortilla de pincho durante "toda la mañana", pero cuando dan las 14:00 horas dejan de hacerlo.

"Solemos ponerlo para los obreros que vienen a picar algo de desayuno, pero también hacemos muchos bocatas de tortilla para que se lleven", indica María, del local.

Y es que cada vez va a más la tendencia de que la tortilla se relacione con la hora del desayuno. Es la mejor opción para matar el hambre a media mañana.

Y, aunque muchos todavía sigan viendo la combinación de café y tortilla un disparate, lo cierto es que es una moda que ha llegado para quedarse.

Tortilla durante todo el día

Aun así, si lo que buscas es encontrar locales en los que vendan este manjar a cualquier hora del día, también los hay. Ejemplos de ello pueden ser el Bar Pontejos, al lado del mercado de Santa Lucía, cualquier Siboney, o el mítico O Cabo. En estos locales puedes las cinco comidas del día en forma de tortilla si así lo deseas.