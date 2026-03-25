La mejor torrija de A Coruña se come en este restaurante del centro, según la revista 'Viajar'

Durante la Semana Santa, especialmente en Jueves y Viernes Santo, muchas personas aprovechan los días libres para hacer una escapada o disfrutar de una comida en su restaurante favorito de las recetas tradicionales de estas fechas.

Las torrijas son, sin duda, el dulce estrella de la Semana Santa. Elaboradas con pan duro, empanado en leche infusionada con azúcar, canela en rama y piel de naranja o limón, las torrijas están presentes en la mayoría de sobremesas gallegas y en muchos restaurantes.

La mejor torrija de A Coruña se come en este restaurante

Con la llegada de la Semana Santa, las torrijas se convierten en el postre favorito de los coruñeses. Para preparar una buena torrija se necesitan no solo ingredientes de calidad, sino también destreza en la cocina, como demuestra en A Mundiña.

El emblemático restaurante de la calle Real de A Coruña ha conquistado al equipo de redactores de la revista Viajar con su torrija con almendra laminada. De hecho, aparece en su listado de 2026 con los mejores lugares para disfrutar de este clásico postre de la Semana Santa.

Bajo el título 'El mapa con las mejores torrijas de España en 2026, una por provincia', la revista Viajar incluye en esta suculenta selección la torrija de A Mundiña, considerada no solo la mejor de la ciudad de A Coruña, sino de toda la provincia.

"Coronada como «su postre estrella», la torrija de A Mundiña presume de estar tan buena que se mantiene en carta durante todo el año. Su clave: ceñirse a la receta clásica, acompañarla de una almendra laminada y, por supuesto, freírlas en el momento para darles ese acabado sabroso", señala Viajar en su publicación.

A Mundiña se encuentra en pleno centro de A Coruña, concretamente en el número 77 de la calle Real, y su torrija es una de las más conocidas de la ciudad. "La mejor torrija que he probado en mi vida", dice una de las reseñas en Google.

Este postre se encuentra también disponible en la Taberna A Mundiña, en la calle de la Estrella número 15, con un precio de 7,50 euros.

A nivel regional, completan el listado de la revista Viajar con las mejores torrijas de Galicia por provincias: Forno de Lugo (Lugo), Confitería Pastelería Miguel (Ourense) y Panadería Tahona Colmeiro (Pontevedra).

En el resto de España, los mejores restaurantes, pastelerías y establecimientos para comer torrijas esta Semana Santa son: