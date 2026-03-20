Reabre un clásico de A Coruña en una nueva ubicación, pero dice adiós a la vida nocturna

Gran parte de A Coruña recuerda todavía las noches de copas en el Fika de la plaza Mestre Mateo. Tras doce años de actividad, el local cerró hace poco menos de un año para convertirse en un restaurante italiano. Pero la historia no terminó ahí.

Erick Pérez, que había sido encargado del negocio durante años, quiso continuar con el legado. Eso sí, tras una larga trayectoria en la hostelería, decidió deciradiós a la vida nocturna. Desde este sábado, 21 de marzo, el bajo de la calle Rey Abdullah, número 15, dejará de ser El Escorial para convertirse en el nuevo Fika.

Junto a su mujer, María Eugenia D’Agosto, dará vida a este renovado espacio. Sin alejarse del barrio, esperan reencontrarse con parte de la clientela que se despidió hace aproximadamente un año de aquel emblemático local de Mestre Mateo.

El nuevo Fika apuesta por un concepto diferente: prefiere madrugar antes que trasnochar. De ahí que a su nombre se le haya añadido la palabra "café". El local ofrecerá desayunos por la mañana y tapeo al mediodía. "Tendremos carta de tapas y pinchos los fines de semana", explica Erick.

Por la tarde, se suman a una de las tendencias en auge: el tardeo. Así, el establecimiento cerrará a las 22:00 horas, alejándose definitivamente del formato de ocio nocturno que lo hizo popular.

Además, el local también podrá alquilarse para fiestas y eventos privados. "Lo hemos reformado por completo y lo hemos insonorizado para evitar molestias a los vecinos", señala el responsable.

La gran inauguración tendrá lugar este sábado a partir de las 17:00 horas.