El mejor restaurante vegetariano de España está en A Coruña: "La comida veggie hay que probarla"

El restaurante coruñés La Cuchara Veggie ha sido distinguido como Mejor Restaurante Vegetariano de España en la XI edición de los Premios Just Eat, celebrados este lunes en Madrid. Un reconocimiento que pone en valor más de una década de trabajo constante, innovación culinaria y apuesta por una cocina 100 % vegetal pensada para todos los públicos.

La chef y propietaria, María José Tercero, recibió la noticia con emoción compartida con todo su equipo: "Tengo una emoción tremenda. Nos ha hecho muchísima ilusión a todos. Llevamos once años trabajando con Just Eat desde el obrador y ahora, tras abrir en el Mercado de San Agustín, este premio nos viene genial para que la gente nos conozca", explica.

"Con el mal tiempo, el invierno ha sido complicado, así que llega en el mejor momento. Creo que el premio dará seguridad a quienes aún dudan: la comida está rica. Cuando algo está bueno, hay que dejar a un lado el pensamiento de que es vegetal", añade.

Ubicado en una esquina del Mercado de San Agustín, con mesas al aire libre y una discreta barra desde la que se gestionan los pedidos, La Cuchara Veggie es uno de esos lugares que pueden pasar desapercibidos a primera vista, pero que esconden una cocina sólida y personal.

Tradición gallega, reinterpretada en clave vegetal

El reconocimiento nacional destaca la calidad del producto, la constancia del proyecto y la experiencia del cliente, tanto en sala como a través de un servicio de delivery que envía sus platos a toda España. La carta juega con el factor sorpresa, en ella todo es vegano, aunque no lo parezca. Conviven recetas gallegas de siempre reinterpretadas con propuestas actuales que dialogan con nuevas formas de comer.

Ese equilibrio define el trabajo de María José Tercero, cuya capacidad para adaptar, innovar e interpretar la tradición sin perder identidad se ha convertido en una de las señas del proyecto. Platos como las croquetas de grelos o las empanadillas de zorza elaboradas con soja evocan la cocina de casa y el sabor de siempre. A su lado aparecen propuestas más contemporáneas, desde boles de açaí hasta dulces creativos como los cronuts de crema de galleta Lotus.

Entre las elaboraciones más sorprendentes destaca su versión del cocido gallego cien por cien vegetal, con panceta de seitán, chorizos de calabaza o morcilla elaborada con azukis y arroz. Y el proyecto sigue creciendo. Próximamente incorporarán brunch, café de especialidad y nuevas tartas de queso cremosas veganas, pensadas para conquistar al paladar antes.

Una pionera de la cocina vegana en A Coruña

La trayectoria de María José Tercero comenzó mucho antes de La Cuchara Veggie. En 2011 abrió la Taberna Gaia, en la plaza de Pontevedra, cuando la cocina vegana era todavía una rareza para gran parte del público local.

Aquella apuesta temprana la convirtió en una pionera en la ciudad. Con los años, la experiencia evolucionó hacia un proyecto más sólido y diversificado que hoy incluye restaurante en el Mercado de San Agustín, obrador propio con envíos nacionales, servicio de catering para eventos y colaboraciones con chefs gallegos.

"Vivimos en un equilibrio constante, pero sabemos que existe un público que busca cocina vegana bien hecha, y ahí estamos", defiende la chef.

Convencer también al que duda

La propuesta gastronómica de La Cuchara Veggie no se dirige únicamente a clientes veganos. También está pensada para quienes llegan con curiosidad o escepticismo: flexitarianos y comensales que buscan nuevas experiencias sin renunciar al placer de comer bien.

"Nuestra forma de convencer no es el discurso, es el sabor", resume María José Tercero, convencida de que comer vegano "no es una renuncia, sino una experiencia completa".