O vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Reigosa.

O vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Reigosa. Cedida

Onde comer na Coruña, segundo o vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Reigosa

O responsable de Turismo no ente provincial deixa a política para centrarse na gastronomía e recomendar os seus sitios favoritos para ir almorzar, tomar o aperitivo, xantar, merendar, cear e beber unha copa

Xosé Regueira Varela (Carballo, 1967) é vicepresidente da Deputación da Coruña e dende 2015 dirixe as políticas turísticas do ente. Unha faceta que o apaixoa: durante os últimos anos, Regueira impulsou a cooperación coas outras administracións, especialmente Turismo de Galicia e concellos, como un signo de identidade de Turismo da Deputación da Coruña.

No último lustro, o vicepresidente do ente provincial decidiu pór o foco na eno-gastronomía como elemento principal da promoción turística a través dunha campaña que xa é un referente nos eventos do sector, "A paisaxe que sabe", e a que se adheriron case 150 empresas de produción, transformación e restauración.

Xosé Regueira (BNG) fala da eno-gastronomía como o verdadeiro Silicon Valley de Galicia, que hai que protexer e, sobre todo, apoiar; e que ademais axuda a atraer un turismo de calidade, desconcentrado no territorio e ávido de experiencias auténticas.

Un coñecemento do sector que este sábado o leva a explicar cales son os seus sitios preferidos para ir almorzar, tomar o aperitivo, xantar, merendar, cear ou beber unha copa. Un paseo por varias zonas e locais de hostalería da cidade para gozar con cada bocado e cada grolo.

Onde almorzar

Churrería Bonilla a la Vista

O chocolate con churros de Bonilla a la vista "non debería faltar en ningunha opción", asegura Regueira, que considera que o croisant con manteiga de Habaziro é o mellor de toda A Coruña.

Outra opción que da o vicepresidente da Deputación para comezar o día é Pandelino, ubicado na rúa Rosalía de Castro e que ofrece "multitude de posibilidades para un bo almorzo".

Onde tomar o aperitivo

Culuca

Unha moi boa opción para gozar do aperitivo é Concept Store Almacén, un "fermoso local que ademais é tenda, con boa carta de viños e vermús", mentres que no Culuca Regueira recomenda os seus coñecidos callos cun viño ou un vermú.

"Cantón 23 ofrece chateo, vermú e picoteo rápido. O concepto de bar de aperitivo de toda a vida", sinala o vicepresidente da Deputación da Coruña sobre unha terceira opción para tomar algo a media mañá.

Onde comer

Un dos pratos de NaDo.

"Puro rock´n´roll, ambiente e cociña desenfadada e de calidade". Así define Xosé Regueira o Restaurante Prazer, ubicado en Zalaeta e unha das súas opcións para xantar.

De NaDo, o vicepresidente da deputación coruñesa destaca o "bo ambiente", así como a "excelente" atención e unha cociña que sempre sorprende. Miga, por outro lado, ofrece unha proposta gastronómica "de calidade nun ambiente moi agradábel" na que a atención é marabillosa.

Onde merendar

Café Siboney en A Coruña.

Miss Maruja, un "local retro con opcións deliciosas", é unha das recomendacións de Regueira para amenizar a tarde cun bocado, mentres Siboney é un clásico, "sobre todo para os que somos cafeteiros".

Más alá destas posibilidades, o vicepresidente da Deputación da Coruña ten unha máis fría, pero non por iso menos apetecible en inverno: Bico de Xeado, con propostas artesanais de calidade e que "sempre é unha boa opción".

Onde cear

Vistas dende Árbore da Veira.

Salitre é, segundo Reigosa, un local "moi ben decorado" con atención agradábel e "cociña inmellorábel": "Os arroces fantásticos".

O vicepresidente da deputación destaca Bido como un establecemento "fermoso" cunha proposta gastronómica de altísima calidade, mentres que define a Árbore da Veira como "espectacular": "Cociña local, vistas...".

Onde tomar unha copa

Interior do Bristol.

"Diferentes ambientes a diferentes horas, pola noite un lugar agradábel para rematar a noite", señala Regueira sobre o Bristol. Outra opción para rematar a xornada é o Bristol, do que o vicepresidente da deputación coruñesa destaca a "boa música e bo ambiente para tomar algo despois de cear".