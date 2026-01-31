Dónde comer en A Coruña, según la leyenda del judo Bernardo Romay

Bernardo Romay sabe que la alimentación es la base también del rendimiento de un buen deportista. Más allá de teorías sobre cómo debe ser el plato principal en un día de competición, todos tienen derecho a tomarse un día de menos restricciones en la dieta, si la tienen, para darse un pequeño capricho en uno de los múltiples restaurantes que hay en el entorno de A Coruña.

Tras repasar su extensa trayectoria en Quincemil en una entrevista hace escasos días, la leyenda del judo coruñés, que sigue formando a decenas de jóvenes que por sus manos aprenden este arte, comparte sus preferencias a la hora de llevar a cabo una escapada con familia o amigos y poder compartir alrededor de una mesa sus experiencias.

Dónde desayunar

La cercanía con el gimnasio, a escasos pasos, es el gran plus que desprende el Katua para Bernardo y para toda la familia del Judo Coruña. "Venimos aquí tras salir de clase, a nosotros nos sirve de reunión y lugar de convivencia", resume. Sus extensas opciones de carta le permiten variar los desayunos y las alternativas, aunque según llega, solo tiene que sentarse a la mesa.

Dónde comer

La mano de Yoli en la cocina es algo que ha cautivado a Bernardo desde hace años. "Se come muy bien y con precios muy interesantes", resume. Su menú es excelente, la calidad de sus productos no admite dudas y las raciones permiten mantener una buena conversación y salir con la sensación de haber saciado el hambre. Si a eso le sumas el buen trato, la elección casi llega sola.

Dónde merendar

A veces hay que romper el guion, y Bernardo no tiene tiempo para merendar. Sus tardes son de gimnasio, su placer es la enseñanza y su comida favorita, el hambre de aprender de sus alumnos. Por eso sus meriendas son diferentes, sin propuesta gastronómica, pero con una propuesta social y deportiva fuera de toda duda.

Dónde cenar

Cuando el día ya está cuesta abajo porque el reloj ha hecho su trabajo, poder sentarse alrededor de la mesa con tuyos es un lujo. Por eso Bernardo Romay disfruta de un lugar como Árbore da Veira, donde puede ir con amigos, con familia, pero sobre todo, puede conversar y cenar tranquilo. Su carta tiene todo tipo de opciones y sus alternativas le permiten ir variando los platos.

Dónde copear

No todo es comer, también el cuerpo se merece una copa. Le cuesta a Bernardo decidirse por un lugar, pero acaba diciendo que la zona de Olmos, en A Coruña, es una de sus favoritas. Los campeones también tienen sus secretos.