Abre el primer Zacaffé de A Coruña: así es por dentro la nueva cafetería de la calle Compostela

A Coruña se suma a la breve lista de ciudades en el mundo en tener su propio Zacaffé. Después de abrir en lugares tales como Osaka, Seúl, Nanjing y Madrid, la ciudad de cristal no podía ser menos. Desde este sábado 31 de diciembre, la planta baja de la tienda insignia de la calle Compostela tendrá servicio de cafetería.

Con conexión directa a la tienda, este espacio está pensado para disfrutar de un café en un ambiente relajado y rodeado de libros y moda. Ubicado en el mismo espacio en el que antes se encontraba la colección de lencería, o donde terminaba el recorrido de la pop-up navideña, ahora el lugar está destinado a la gastronomía.

Apenas unas 12 horas después de que cerrara la histórica tienda de la calle Juan Flórez, decenas de personas acudían a la apertura de la nueva cafetería de la compañía. Y es que ayer a las 9:00 horas de la noche, la primera tienda de Zara en el mundo se despedía de la ciudad después de medio siglo abierta.

Si bien, hay ciertas similitudes entre la cafetería de Juan Flórez con la de Compostela. Desde las paredes simulando las galerías de La Marina, hasta las tazas con el mismo diseño inspirado en un trébol de cuatro hojas.

Sin embargo, en esta cafetería te puedes encontrar muchas novedades que en el otro sitio no tenías. Donde antes se ubicaba el punto de recogida de pedidos online ahora hay un espacio de venta de merchandising de A Coruña. Una colección única que solo se puede encontrar en este rincón de la tienda.

Además, el establecimiento cuenta con varias mesas para sentarse a disfrutar de los libros que ocupan las paredes. Muchos de estos ejemplares ya te pueden sonar de haberlos visto a la venta en la biblioteca de la Fundación Marta Ortega.

La estética recuerda mucho al Zacaffé de Hermosilla (Madrid), que abrió sus puertas hace cosa de un año. El diseño de las trazas es el mismo que podemos ver hoy en el local de A Coruña. Pero cada cafetería cuenta con su propia esencia, y en el caso de la de esta ciudad sus galerías hacen alusión a la ciudad que dio luz al gigante Inditex.

Café de casa

El café que se sirve en el establecimiento de A Coruña no es otro que Siboney. Mientras que el café que se sirve en la capital viene de Wako Coffe, el Zara de la calle Compostela cumple con la tradición y vuelve a colaborar con la marca de café coruñesa. El mismo grano que se sirve en El Apartamento, así como en la pop-up de Zara Home en cada Navidad.

Con ello, desde este sábado 31 de enero, el nuevo Zacaffé de la calle Compostela se podrá disfrutar en el mismo horario de apertura de la tienda: de 10:00 a 21:00 horas. No sorprendió ver a gente a primera hora de la mañana esperando en la puerta a ver el local por dentro. Y es que, después de vivir el cierre de Juan Flórez, muchos querían vivir una nueva apertura.