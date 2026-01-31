Abre en pleno centro de A Coruña una cafetería donde te sirven el café a través de un agujero

El café es mucho más que una bebida, es un ritual matutino que ayuda a preparar el cuerpo y a activar la mente. Para muchas personas, una taza de café resulta imprescindible para comenzar el día con la energía necesaria, y en A Coruña no faltan cafeterías donde disfrutarlo.

A la variada oferta de cafeterías de A Coruña se suma una propuesta nunca antes vista. Y es que, a diferencia de las tradicionales, en este local el café se pide y se sirve a través de un agujero. Sí, como lo lees: mediante un pequeño orificio, de ahí el nombre de 'Santo Agujero'

Café servido a través de un agujero

Ubicado en la calle Perillana, entre la calle San Andrés y la travesía Cormelana, Santo Agujero es el nuevo local de moda en A Coruña. Esta cafetería, además de servir café y endulzar el día con sus deliciosas cookies, es una experiencia que va mucho más allá de lo gastronómico.

Pedro y Sandra, pareja tanto en el trabajo como en la vida sentimental, están detrás del ya popular agujero del que todo el mundo habla en A Coruña. "Yo era taxista, trabajé 19 años como taxista. Estaba cansado y nos apetecía hacer algo juntos", cuenta Pedro a este medio.

Después de darle muchas vueltas, viajar a Madrid y Valencia, entre otras ciudades, e investigar qué se estaba haciendo al otro lado del charco, Pedro y Sandra lo tuvieron claro: montarían el Santo Agujero, siguiendo la estela de otras cafeterías de este estilo.

"Somos divertidos y nos gusta la gente", comenta Sandra. "Lo vimos claro, porque además era algo totalmente diferente", añade.

Ya han pasado algo más de dos semanas desde la inauguración del Santo Agujero y las sensaciones de Pedro y Sandra son más que positivas. "Mucha gente nos conoce y viene expresamente hasta aquí a tomar café", señala la pareja con agradecimiento.

El café es el protagonista en Santo Agujero. "Invertimos en el producto para que los clientes se lleven algo bueno. Trabajamos con Astro Café, que es el café que servimos. Además, también tenemos matcha y varios tipos de galletas", explica Sandra.

El nombre de las gallegas, al igual que el del propio local, también tiene una personalidad muy marcada. La Pumpkin es un bizcocho de calabaza, mientras que la Hostia 2.0 lleva chocolate.

Una carta breve, pero muy completa, que prevé ampliarse en el futuro para adaptarse a las preferencias de los clientes. "Nos están pidiendo opciones sin gluten y veganas, así como bebidas vegetales", relata Sandra.

Para amenizar la espera mientras Sandra y Pedro preparan el café, el local cuenta con una pared blanca y rotuladores de colores para que los clientes dejen volar la imaginación. Además, dispone de un espejo pensado para hacerse una foto y presumir del momento.