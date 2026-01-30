El restaurante del centro de A Coruña en el que disfrutar de un cocido (y marisco) todo el año

José García lleva dieciséis años al frente de uno de los restaurantes más reconocidos de A Coruña. Y es que O Tanagra, situado en el número 4 de la calle del Ángel, es un local en el que se puede disfrutar tanto de un buen cocido gallego, como darse un homenaje con una mariscada. Todo elaborado con productos de la tierra y del mar.

Su propietario, que lo regenta junto a su socio desde 2010, explica que O Tanagra permanece abierto en la ciudad desde los años 40, atravesando los años de posguerra, varias crisis económicas y una pandemia a sus espaldas. "Ya ha pasado por tres familias. Yo cogí el relevo cuando se jubilaron los anteriores dueños", cuenta José, que conservó la cocina tradicional que caracterizaba al restaurante desde hace más de medio siglo.

La carta es bastante extensa, pero si por algo son conocidos es por el cocido, uno de sus básicos atemporales. "Lo tenemos todo el año. Ahora, en Carnavales hemos puesto un precio cerrado de 35 euros que incluye sopa, cocido, filloas, orejas y café", dice el hostelero.

Los comensales pueden encontrar en O Tanagra desde arroces y mariscos hasta carnes y pescados, acompañados de vinos gallegos y nacionales, tanto blancos como tintos. "Nos piden mucho el arroz de marisco, que lleva mejillones, berberechos, calamares, chipirones, almejas, langostinos y gambas".

Nombre con raíces griegas

Una de las curiosidades de este local es su nombre, de procedencia griega, que se ha mantenido intacto desde su inauguración, y sobre el que existen varias teorías. "No sabemos exactamente de dónde viene; dicen que, en sus inicios, como en A Coruña había muchos marineros griegos, el nombre podría proceder de ahí", explica José. "También podría hacer referencia a una diosa griega a la que antiguamente se encomendaban los difuntos", añade.

La clientela, según García, suele gastarse entre 25 y 30 euros de media por comida y es "muy variada", con habituales y turistas que acuden a disfrutar de sus platos. "Abarca todas las edades, pero especialmente viene mucha gente de mediana edad, que suele ser quien más busca lo tradicional", concluye.

O Tanagra es un local para disfrutar de la cocina tradicional en compañía de amigos o familia, en un ambiente cercano. Y puede que esa sea la clave de su éxito que lo ha mantenido lleno de vida hasta hoy: un sitio sencillo, sin artificios, de los de toda la vida, que sigue en pie cuando muchos otros ya no están.