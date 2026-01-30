A Coruña estrenará su primer Zacaffé apenas unas horas después del cierre de la tienda de Juan Flórez

Mientras Inditex afronta el cierre de su primera tienda en A Coruña (y en el mundo), el pequeño vacío que deja el histórico establecimiento en el corazón de los coruñeses será sustituido por una propuesta muy similar a la que ofrecía la antigua tienda.

Desde la reforma del Zara de la calle Juan Flórez con motivo de su 50 aniversario, el concepto de cafetería integrada en el propio comercio tuvo una buenísima acogida en la ciudad. Sin embargo, el espacio resultaba limitado y se alejaba del modelo de grandes superficies por el que apuesta actualmente la compañía.

Por este motivo, Inditex ha aprovechado el local de la calle Compostela donde antes se ubicaba la colección de lencería para instalar el primer Zacaffé de A Coruña. Al margen de la pequeña cafetería situada en la última planta de la tienda insignia, este nuevo espacio contará con acceso directo desde la calle. Se trata del mismo emplazamiento en el que cada año se instala la 'pop-up' navideña.

La apertura está prevista para este sábado, 31 de enero, a las 10:00 horas, apenas unas horas después de que la tienda de Juan Flórez cierre definitivamente sus puertas. Por el momento se desconoce el horario, pero se entiende que es el mismo que el de la tienda. Es decir, de 10:00 a 21:00 horas .

Las cristaleras ya están cubiertas con vinilos en los que puede leerse "Zara Compostela", aunque el interior del local aún es una incógnita. En los últimos días se especuló con que el menaje de la cafetería sería el mismo que el expuesto a la venta en el Zara Home de la plaza de Lugo. No obstante, fuentes de la firma han confirmado a Quincemil que se trata únicamente de una colección cápsula sin relación con la inauguración del Zacaffé.

Zacaffé de la calle Hermosilla de Madrid. Zara

Sí se sabe que los diseños de otros establecimientos de este tipo en España incorporan mensajes exclusivos y originales. El Zacaffé de la calle Hermosilla, por ejemplo, rinde homenaje al estilo arquitectónico neomudéjar. La cafetería de Juan Flórez ya compartía similitudes con la taza del Zacaffé de Madrid, por lo que no se descarta que se mantenga una línea estética similar. En cualquier caso, faltan solo unas horas para descubrirlo.

Se servirá Siboney

En cuanto al café que se servirá, ya se ha confirmado que será de la marca coruñesa Siboney, una colaboración habitual con Inditex. Este café ya se ofrece actualmente en El Apartamento y también en las 'pop-ups' navideñas de la firma.

Con esta apertura, A Coruña contará por primera vez con un Zacaffé propio, un concepto nuevo y diferenciado del que existía en la tienda de Juan Flórez y del espacio gastronómico de El Apartamento.