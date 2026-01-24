Dónde comer en A Coruña, según la chef de Árbore da Veira y la Taberna 5 Mares, Iria Espinosa

La Taberna 5 Mares y Árbore da Veira disfrutan de las vistas de A Coruña desde el Monte de San Pedro. Estos proyectos gastronómicos liderados por Iria Espinosa y Luis Veira son dos de los tesoros de la ciudad herculina, que se reconoce en cada bocado.

Árbore da Veira presume de ser el único restaurante de A Coruña con Estrella Michelin, mientras que la Taberna 5 Mares obtuvo en 2025 el sello Bib Gourmand. Dos reconocimientos que reflejan a la perfección el trabajo que hay detrás de cada uno de estos locales.

Y una de las responsables es Iria Espinosa (A Coruña, 1986), que vigila que ambos restaurantes apuesten por un buen trato al producto, una cocina con mucho cariño y un servicio amable. Algo que está totalmente garantizado, tal y como demuestra el éxito que uno, histórico, y otro, nacido en plena pandemia, tienen.

La chef, además de disfrutar detrás de los fogones, también lo hace frente a un plato de comida. Este sábado, Iria Espinosa no cocina: se sienta a la mesa y recomienda sus sitios favoritos para ir a desayunar, a tomar el aperitivo, a comer, a merendar, a cenar y a copear.

"A Coruña tiene muchos sitios para desayunar, comer, merendar, cenar y hacer lo que quieras porque tenemos una oferta gastronómica súper buena y muy cuidada, y cada vez más. Cualquiera de los sitios que te pueda decir son muy buenos, pero seguro que me olvido un montón", señala la cocinera.

Dónde desayunar

Los churros, seña de identidad de El Timón.

Iria Espinosa propone dos sitios diferentes que nunca fallan para desayunar: por un lado un clásico como Timón, donde sus churros son siempre un acierto (más si se acompañan con un chocolate caliente), y por otro Habaziro.

"El café, la bollería... la oferta que tienen me gusta un montón. Tiraría por el cruasán clásico de mantequilla, que me parece una pasada y es para todos los públicos. Además hacen un café buenísimo", señala sobre el proyecto de Pablo Morales.

Dónde tomar el aperitivo

Callos de Culuca.

"Me gusta mucho disfrutar del aperitivo los domingos. Ahora menos porque tengo que trabajar, pero me gusta mucho, siempre acompañado por los callos", señala la cocinera.

Y para disfrutar de este plato, nada mejor que Miga o Culuca. "Cualquiera de ellos tienen los callos más espectaculares de la ciudad. Son una maravilla con una caña o un vermut", añade Espinosa.

Dónde comer

Chuletón en Parrillada Buenos Aires. Instagram Parrillada Buenos Aires

Iria Espinosa propone dos locales "totalmente distintos" para disfrutar de un buen plato de comida al mediodía. Uno de ellos es Salitre, del que la cocinera destaca su concepto de arroces y pescados al horno.

La Parrillada Buenos Aires es, por otro lado, perfecta para los amantes de la carne. "Es uno de los sitios más top: tanto te puedes comer un buen churrasco como un chuletón. Cuidan mucho el producto y el trato es fantástico", destaca la responsable de Árbore da Veira y Taberna 5 Mares.

Dónde merendar

Miss Maruja, en A Coruña Instagram

"No soy mucho de ir a merendar por ahí, pero hay un sitio que me parece que tiene un concepto muy chulo tanto en dulce como en salado que es Miss Maruja. Lleva un montón de tiempo y funciona muy bien, está siempre a tope para el brunch o la merienda", explica Iria Espinosa.

Dónde cenar

Plato de comida en La Greca.

"Para cenar hay 100.000, igual que para comer", ríe Espinosa. Uno de sus favoritos es Terreo: "Lo tiene todo, es un sitio espectacular y se come fantástico. Le tengo un cariño especial porque ahí estaba Árbore da Veira en sus inicios, cada vez que entro se me pone el pelo de punta".

La Greca destaca por su cuidada decoración y su cocina, "sencilla y rica", con un ambiente "fantástico". Otro lugar que Iria Espinosa recomienda no perderse en A Coruña es O Lagar da Estrela, que ella misma frecuenta porque es uno de sus sitios preferidos para disfrutar de una buena cena.

Dónde copear

Foto del cóctel "Quim Torra" de la coctelería Cruel de A Coruña

Cruel Cocktail Bar es uno de los sitios favoritos de Iria Espinosa para tomarse un cóctel: "Tienen una oferta muy diferenciadora y cócteles distintos, los sirven en un formato que llama mucho la atención".

Si lo que prefiere la chef es un ambiente tranquilo, se decantan por El Antiguo: "Tengo 40 años y ya me apetece tomar una copa un poco más 'tranqui'. El Antiguo está muy bien"