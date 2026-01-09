El Asador Gonzaba cierra su etapa en Carballo (A Coruña) tras más de cinco años de actividad

Tras más de cinco años de trayectoria, el Asador Gonzaba ha cesado su actividad en Carballo, poniendo fin a una etapa marcada por el esfuerzo y la dedicación de todo su equipo.

El servicio del Día de Reyes fue el último de este establecimiento, tal y como ha comunicado el Grupo Gonzaba, que mantiene intacta su hoja de ruta empresarial y continuará operando en A Coruña, Santiago de Compostela y Madrid.

Desde la dirección del grupo explican que el proyecto nació con ilusión y una propuesta atractiva, pero no llegó a materializarse en las condiciones necesarias para garantizar su viabilidad a largo plazo.

"Han sido años de mucho esfuerzo, pero también de grandes momentos", señalan los gerentes José Fernández y Nicoly Miranda, que han querido destacar especialmente el compromiso y la profesionalidad del equipo humano que formó parte del Asador Gonzaba durante esta etapa.

El Grupo Gonzaba ha querido también agradecer el apoyo de la clientela, que acompañó al restaurante desde sus inicios y contribuyó a consolidarlo como un referente gastronómico en la zona.

Mirando al futuro, la empresa reafirma su apuesta por la expansión y consolidación en tres ciudades clave, donde continuará desarrollando su proyecto culinario basado en el respeto al producto y a la materia prima, con un protagonismo especial de las carnes y pescados a la brasa, seña de identidad de la marca.