Un histórico restaurante de A Coruña con comida casera cumplirá 50 años si la jubilación lo permite

Entrar en el restaurante y sentirte como si volvieses a cruzar el umbral de la puerta de tus abuelos. Esa esencia es la que permanece desde hace casi 50 años, cerca de cumplir los 49, en pleno epicentro de la calle Orzán, en A Coruña.

Bajo el cartel de Restaurante Santa Comba, Pura Cancela sigue manteniendo abierta esta casa de comidas que combina lo más importante: un trato cercano, un sabor insuperable, unos ingredientes de calidad y todo en un contexto familiar.

La fórmula del éxito, por sencilla que parezca, requiere mucho esfuerzo. Es la propia Pura la que sigue al frente de la barra, de la cocina y de las mesas. Cocinar, servir y recoger es una tarea que realiza a diario con el mismo mimo que cuando levantó la persiana por primera vez en el siglo pasado.

El horario es amplio en el margen del mediodía, el perfecto para que puedan comer tanto los que están acostumbrados a hacerlo pronto como los más rezagados, bien sea por rutina o por horarios laborales o académicos: de 13:00 a 16:00. Todo ello de lunes a viernes. "Los findes son ya para descansar", responde entre sonrisas mientras apura las últimas tareas del día a la par que unos clientes disfrutan ya de sus postres.

La carne asada, uno de sus platos estrella

Con el toque personal de Pura, cada plato que sale de la cocina tiene un sabor especial. Un sabor a casa. Uno de los platos donde más se nota es en la carne asada, que es uno de los más demandados cada día y que tiene un tirón especial.

No obstante, no solo esta delicia tiene un consumo elevado. El cocido, ahora que el invierno ha acortado tantas horas de sol, es otro de los productos que se despachan de forma continua, un plato que atrapa tanto a los más jóvenes como a los más veteranos entre la clientela.

Precisamente, en esa variedad de público está el gran signo diferenciador del restaurante Santa Comba. Tanto estudiantes, como trabajadores, y familias enteras.

Trabaja con el Cheque Restaurante

Una de las grandes ventajas de este establecimiento es que trabaja con la iniciativa del Cheque Restaurante municipal de A Coruña. Esta iniciativa, destinada a un tramo de sociedad que requiere de ayuda para recibir menús equilibrados y aporta entre 10 y 25 bonos mensuales de 4,44 o 6€ por talón para pagar parte de un menú, se convierte también en una red de ayuda que en Restaurante Santa Comba tiene su fin: degustar su comida de toda la vida accesible a todos los públicos.