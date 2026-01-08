Flory bate récords en los primeros Reyes de A Coruña sin Glaccé: "Tuvimos muchos más encargos"

Primer año sin Glaccé, y ya ha quedado claro quién es el nuevo favorito. Aunque la confitería Flory lleva siendo el lugar de confianza para muchos coruñeses desde hace 60 años, ningún otro año habían vendido tantos roscones como este.

"Empezamos a recibir encargos ya a principios de diciembre, cuando otros años suelen llegar más a última hora, sobre el día 28 o así", cuenta María, la dueña. Hasta el día 3 aún era posible reservar, pero tuvieron que dejar de coger pedidos a partir del día 20 porque no daban abasto.

"Los días 4, 5 y 6 vendimos lo mismo que otros años", confiesa María. Sin embargo, fue en las ventas previas donde notaron el aumento: "Ahí sí vendimos más". Con ello se confirma que cada vez son más los coruñeses que los eligen. Y no solo eso, también son más los previsores que prefieren comprarlos unas semanas antes en lugar de esperar a última hora.

Son tantos los roscones que vendieron que les cuesta llevar la cuenta de todos los roscones que hicieron estas Navidades. "Es imposible de calcular", asegura María. El horno no dejó de echar humo durante todo el mes de diciembre. Entre los encargos y los días clave de Reyes, Flory pudo haber vendido miles de unidades.

Desde el día 4, los primeros clientes empezaban a hacer cola a las puertas de la confitería desde las siete de la mañana. El día 5, desde las seis. Y el propio festivo de Reyes, a las 5:30 horas, ya había una fila que daba la vuelta a la calle.

Y lejos de ir a menos, a medida que avanzaba el día la cola no dejaba de crecer. Un no parar desde el pasado domingo que no ha dejado descansar a las pasteleras hasta este mismo miércoles.

Nadie sin su roscón

Madrugón tras madrugón, ampliaron el horario para que nadie se quedara sin su ansiado postre de Reyes. De nuevo, a ningún coruñés de los de Flory le faltó un roscón estas Navidades en la mesa.

"El año que viene no sé cómo haremos. Lo que está claro es que es mucho más rápido vender por orden de llegada que por encargos", confiesa María.

Así, ya fuera de la del Paseo de los Puentes, de Berna, Naya (Oleiros), Habaziro, Ferrio y muchas más, todas las confiterías de A Coruña cubrieron sin fallo el vacío que dejó Glaccé tras su cierre. Cada coruñés con su favorito.