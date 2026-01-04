La parroquia de Arteixo (A Coruña) en la que el roscón no es solo cosa de Reyes

Desde hace más de dos décadas, en la parroquia de Lañas, ubicada en Arteixo, el roscón no se come solo el Día de Reyes. Aquí celebran su propia Festa do Roscón de Lañas todos los años 15 días después de Pascua, habitualmente en el mes de abril.

La de este año será su XXI edición y la segunda desde el cierre de la última panadería de la parroquia.

Otilia Pérez, de la panadería Agustín Fernández, era la encargada de elaborar este dulce. "Facíamos todo ao momento. Para a Festa do Roscón empezábamos a amasalo e todo o día anterior pola tarde e empezábamos a cocelo xa de madrugada. Era moi rico, todo con ingredientes naturais", comenta, sin desvelar la receta secreta que heredó de su suegra.

Su elaboración podía llevar fácilmente medio día de trabajo, especialmente en invierno, "porque as masas non queren o frío", explica la panadera sobre el proceso de fermentación de la levadura.

Otilia sí reconoce que parte del truco estaba en el horno que utilizaban, de leña y piedra, lo que influía en su resultado final, así como el uso de una máquina para amasar el roscón.

Roscón de Lañas. Cedida

Tras el cierre de esta panadería familiar por su jubilación y la de su marido, —"as nosas fillas non quixeron seguir porque é un traballo moi sacrificado", reconoce Otilia—, ahora la Festa do Roscón cuenta con dulces de otras panaderías de Arteixo y de Carballo.

La celebración se organiza con motivo de San Amaro, pasada la Semana Santa.

Desde la asociación vecinal Fontesvellas, su presidente Jaime Traba explica que, a diferencia del que se come el 6 de enero con su sorpresa en el interior, "este no tiene nada que ver con el roscón de Reyes. Era el típico postre de la zona. En toda la zona de Bergantiños se comía la rosca o queso con membrillo de postre".

Antes del roscón, los asistentes pueden disfrutar de una gran pulpada. Tampoco faltará la música, con una actuación de Xilo & Carlos como viene siendo habitual en Lañas.

Como novedad, desde hace un tiempo, la fiesta tradicional se complementa con una Festa da Xuventude la noche anterior para atraer a los más jóvenes con la actuación de alguna orquesta y sesiones de DJs. El año pasado los artistas invitados fueron el grupo La Bamba y Disco Móvil Imapcto con DJ Cotón y DJ Drew Korme.