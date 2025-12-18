El local de A Coruña que apostó por traer una nueva forma de desayunar al centro de la ciudad

A Coruña siempre ha sabido mirar hacia fuera para reinventarse. Ya sea en moda, arte o en hostelería, los coruñeses intentamos ir un paso más allá. Lo mismo ocurre con Pandelino, un local de desayunos, comidas y meriendas que en 2011 apostó por traer a la ciudad un concepto diferente: una cafetería, restaurante y tienda gourmet en un mismo espacio.

Su propietaria, Rosa Lousa, venía de pasar varios años en Reino Unido, un país en el que por aquel entonces ya triunfaban conceptos como el brunch o locales en los que poder comer en "cualquier momento del día". Así nació Pandelino (Rosalía de Castro, 7), que en 14 años se ha consolidado como uno de los locales pioneros en traer a A Coruña tanto el brunch como la carrot cake.

Traer aquella nueva moda a la ciudad y conseguir que funcionase entre los clientes no fue una tarea fácil. "Se trataba de un factor muy novedoso que no existía. Al principio la gente se resistía a hacerse a la idea de hacer un desayuno tardío, pero al final conseguimos que triunfase", explica la hostelera.

La "esencia" de Pandelino

A lo largo de estos años Pandelino ha sabido mantenerse fiel a la esencia con la que se fundó y ha conseguido consolidarse hasta el día de hoy. "Cuando abrimos la gente nos pedía ensaladilla y tortilla, sabía que si la ofrecíamos íbamos a vender más, pero no tenía nada que ver con lo que queríamos ofrecer", cuenta Rosa.

Pandelino cuenta con una carta amplia hecha con "mucho mimo" que va desde tartas, bizcochos y galletas hasta hamburguesas, bagels y ensaladas: "Además, tenemos un menú del día por 14,50 euros, con dos primeros y dos segundos platos a escoger. También, incluye bebida y café".

Entre los favoritos, Rosa señala que la carrot cake sigue siendo su dulce insignia, aunque también gustan los huevos benedictinos y los healthy bowls, unas ensaladas especiales "llenas de nutrientes". Además, disponen de opciones sin gluten, que les llegan de obradores especializados y ellos mismos elaboran algunos productos.

El local cuenta con una base de clientes habituales que acuden tanto para desayunar como para disfrutar de su menú diario: "En agosto, cuando no están, recibimos muchos turistas que ayudan a compensar su ausencia". Los precios de sus productos han ido subiendo en los últimos años, como explica Rosa, "de manera inevitable por la subida de los costes".

Su tienda gourmet y de decoración del hogar es hoy uno de los grandes pilares del local, aunque, como cuenta Rosa, el verdadero "boom" llegó con la pandemia de Covid-19. "La gente empezó a buscar nuestros productos a través de Internet. Siempre intentamos traer los mejores a nuestros clientes. Por ello, viajamos a ferias internacionales", concluye Rosa.

Una filosofía que resume el espíritu de Pandelino: mirar hacia fuera sin perder de vista a sus clientes.