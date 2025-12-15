Aterriza en A Coruña un nuevo restaurante temático de 300 m2 y capacidad para 146 personas

La oferta gastronómica en A Coruña es muy variada. Tanto en el centro de la ciudad como en los distintos barrios que la componen, es posible encontrar opciones para todos los gustos, con platos provenientes de otros países. En este contexto, la ciudad herculina suma un nuevo restaurante a su oferta: Bramante, un local temático italo-mediterráneo.

Bramante es la nueva marca de restauración italo-mediterránea de Grupo Italian Fooding. Formará parte de la línea de restaurantes temáticos Grupo Settebello y se ubicará en el número 10 de la calle Fernando Macías. Con esta incorporación, el grupo alcanza ya los 20 restaurantes en toda la península.

Nuevo restaurante en A Coruña

Grupo Italian Fooding amplía su presencia nacional con el lanzamiento de Bramante, un nuevo restaurante temático de inspiración italo-mediterránea que abre sus puertas en A Coruña. El establecimiento, ubicado en el número 10 de la calle Fernando Macías, es el debut de la marca y la primera apertura de la línea Grupo Settebello fuera de la Comunidad de Madrid.

La llegada de Bramante refuerza la apuesta del grupo por un concepto gastronómico que va más allá de la cocina. Este local contará con una superficie aproximada de 300 metros cuadrados, capacidad para 146 comensales, a lo que suma la terraza, y que ha generado un total de 25 nuevos puestos de trabajo.

Paolo Maglia, fundador de Grupo Italian Fooding y creador de Grupo Settebello, explica:"Bramante representa una nueva etapa para nuestro grupo. Queríamos crear un concepto que combinara creatividad, calidad y una experiencia distinta. A Coruña es el lugar perfecto para iniciar este recorrido y estamos convencidos del potencial que tiene este proyecto en el mercado español".

Bramante se inspira en el Renacimiento y busca que el comensal se encuentre en el centro de la experiencia a través de un espacio diseñado para compartir y disfrutar. Su oferta culinaria se basa en recetas italomediterráneas reinterpretadas, siempre a partir de productos de calidad. La carta incluye ingredientes procedentes de Italia.

Además, se adaptan a distintos perfiles de cliente, incorporando opciones sin gluten y alternativas veganas.

La apertura en A Coruña marca el inicio del recorrido de Bramante, que prevé inaugurar un segundo establecimiento en Málaga antes de que finalice el año, dentro de una estrategia que pretende consolidarse a lo largo de 2026 en ciudades de primer nivel.

Por su parte, Pablo Plasencia, director general de Grupo Italian Fooding, añade: "El lanzamiento de Bramante refuerza nuestra estrategia de crecimiento con conceptos sólidos y diferenciados. Es una marca con alma, con una propuesta cuidada y un diseño que conecta con las nuevas tendencias de consumo. A Coruña y Málaga serán las primeras paradas de una expansión que continuará durante 2026".

Así, A Coruña suma un nuevo restaurante a su extensa oferta gastronómica, incorporando un establecimiento que combina tradición italiana, creatividad y un enfoque moderno de ocio gastronómico.