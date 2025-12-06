Dónde comer en A Coruña, según el director de la Compañía de Tranvías, Ignacio Prada

Ignacio Prada, director de la Compañía de Tranvías Coruña, es la tercera generación de una empresa familiar que lleva 120 años afianzada en la ciudad herculina. Un largo recorrido al mando de los autobuses urbanos que le ha permitido conocer a la perfección las calles y barrios de la ciudad herculina.

El autobús rojo es parte fundamental de la imagen de A Coruña, y estos vehículos transportan cada día a miles de personas a casa, al trabajo o a disfrutar del día en cualquier parte. Un medio de transporte que, junto a la bicicleta, va ganando adeptos frente al coche particular.

Pero hoy no hablamos con Ignacio Prada sobre Tranvías, sino sobre la gastronomía coruñesa. El director de la Compañía nos explica cuáles son sus sitios favoritos para ir a desayunar, a tomar el aperitivo, a comer, a merendar, a cenar y a copear.

Dónde desayunar

Chocolate con churros Bonilla a la Vista.

"Soy de los que les gusta cocinar y preparar los desayunos por las mañanas, pero si tengo que elegir un lugar para desayunar fuera de casa, elijo cualquier local de Bonilla a la vista para tomar unos churros con chocolate", explica Ignacio Prada sobre su lugar preferido para comenzar el día si no es en casa.

Y es que el chocolate con churros de Bonilla a la Vista le gusta tanto para tomarlos allí como para llevar a casa. "Es una tradición que me viene desde que era niño y que ahora hago con mis hijos o con mis suegros, que viven en Madrid, cuando nos vienen a visitar", añade el director de la Compañía de Tranvías.

Dónde tomar el aperitivo

Bodega Martirio en A Coruña. Cedida

"Si salgo a tomar el aperitivo, me gusta acercarme al centro por el ambiente y por todas las opciones que hay", señala Prada. Una de las opciones que propone es el Café Bar Victoria, del que destaca su oferta de pinchos "que hace difícil evitar que el aperitivo acabe convirtiéndose en la comida".

"Últimamente también me gusta ir a la Bodega Martirio, que suele tener una buena oferta de vinos, vermús, además de embutidos y gildas para acompañar", recomienda también.

Dónde comer

Los responsables de la Taberna da Tabacalera de A Coruña. Quincemil

Las comidas, mejor en compañía de la familia. Así lo asegura Ignacio Prada, que señala que intentan probar diferentes sitios al mismo tiempo que reconoce que hay dos en la zona de Cuatro Caminos, donde vive, que sí frecuenta.

El primero de ellos es As Lanchiñas: "Tiene una carta clásica, pero muy variada y sobre todo siempre tiene buen producto y muy bien elaborado". Otra opción para no perderse es la Taberna da Tabacalera que, "además de platos excepcionales y una carne de primera", tiene una buena oferta de vinos y un asesoramiento excelente.

Dónde merendar

La Granera. @EloyTP

"No suelo merendar, aunque si estoy con los niños, que sí meriendan, acabo haciendo parada en La Granera", explica Ignacio Prada, que añade: "Además, siguiendo mis tradiciones de infancia, vamos a veces al Timón, muy cerca de allí".

Dónde cenar

Nigiris varios de Caballa 14, en A Coruña

"Dependiendo del tipo de cena, suelo ir a distintos lugares. Si ceno con la familia cerca de casa, nos gusta mucho ir a El Corcho, en Castro Chané, se come muy bien y siempre nos descubren algún vino excepcional", explica el director de la Compañía de Tranvías.

Prada tiene más recomendaciones: "Si es con amigos, nos gusta ir a la Pulpeira de Melide, muy céntrico y concurrido, indispensable para cualquier coruñés. Pero si puedo escaparme con mi pareja, intento buscar algo más original y distinto. Ahí, recomiendo al que le guste el sushi, Caballa 14, en la Rúa Orillamar".

Dónde copear

Interior de Zicatela en la calle Pardo Bazán.

El día termina para muchos con una copa, aunque Prada reconoce que apenas sale a copear como hacía cuando era más joven. "Ya no voy a muchos sitios últimamente. Pero si tengo que recomendar una buena copa, recomiendo los margaritas del Zócalo o del Zicatela, que siempre es una buena forma de despedir (o de empezar) la noche", concluye.