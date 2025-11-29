Dónde comer en A Coruña, según la periodista Mónica Martínez

Mónica Martínez es una excelente comunicadora. La periodista y presentadora natural de Zas (A Coruña) se ha convertido en una referente de la comunicación, ámbito en el que atesora casi tres décadas de trayectoria tanto en medios escritos como en televisión, así como en eventos de diverso tipo.

Licenciada en Filología Inglesa, la comunicación se convirtió pronto en su forma de vida. Especialista en relaciones institucionales y organización de eventos, el deporte es un eje central de su día a día: fue concejala de Deportes en el Concello da Coruña (primera mujer en el cargo) y actualmente está elaborando la biografía de Augusto César Lendoiro, el expresidente del Deportivo.

Una intensa trayectoria de una mujer luchadora que siempre guarda un hueco para disfrutar de la gastronomía de A Coruña. Precisamente, este sábado nos cuenta cuáles son sus lugares favoritos para ir a desayunar, a tomar el aperitivo, a comer, a merendar, a cenar y a copear.

Dónde desayunar

Miss Maruja

"Soy muy de desayunar en casa porque me despierto con mucha hambre y me cuesta salir con el estómago vacío", confiesa la periodista. Así, Mónica Martínez apuesta por lugares cercanos a donde vive si comienza el día con un desayuno fuera: Madia Leva, donde "Manu está atento a todo lo que puedas necesitar", o Miss Maruja con sus "riquísimas" tostadas.

Dónde tomar el aperitivo

La tortilla de patata de O Cabo.

Madia Leva repite para Mónica Martínez como lugar recomendado a la hora de tomar el aperitivo, sobre todo cuando tiene música en directo. "Como hay que salir del barrio, apuesto por O Cabo, que me vale de aperitivo, de comida y de cena. Aunque la tortilla de mi madre es la mejor, la de O Cabo merece todos los aperitivos que se puedan dar. No me puedo olvidar del Ribera y Cía, que frecuentaba hace muchos años y que ahora hemos recuperado", añade la comunicadora.

Dónde comer

Uno de los platos de Miga.

"Para comer me quedo con A Mundiña: producto top siempre, no hay fallo. Y también un básico, el Miga de Adrián Felipez. Siempre estamos allí tan a gusto… Y si hay tomates de temporada, ¡más!", explica Mónica Martínez sobre dos restaurantes que nadie se puede perder. Además, la comunicadora recomienda Hokuto, que acaba de abrir de nuevo Carlos.

Dónde merendar

Una ostra gratinada con bechamel de Nor Oyster Bar. @noroysterbar

La presentadora de eventos reconoce que hace años que no merienda. "Siempre es buen momento para recuperarla, así que aquí apuesto por un lugar que aún no he tenido la ocasión de visitar pero que me apetece muchísimo, Nor Oyster Bar. Ya puestos a recuperar la merienda, que sea con unas ostras y una copita de Champagne", celebra Martínez.

Dónde cenar

Ultramarinos Galera en A Coruña. Quincemil

Una cena "con calma y carnet" tiene nombre propio para Mónica Martínez: Bereket. "Si es más de trote, me quedo con Vermutería Martínez y su bogavante con huevos fritos o Ultramarinos Galera, de Álvaro Victoriano. Me encanta la decoración, tomar un vino en la barra viendo cada una de las clases de quesos que tiene o sentarnos en mesa", señala la periodista.

Dónde copear

Astoria, en A Coruña.

Al igual que con la merienda, Mónica Martínez no es una habitual de las copas. "Aquí ya no llego. Pero recuerdo, casi con nostalgia, el Astoria", ríe la periodista.