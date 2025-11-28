El chef Martín Berasategui disfruta de un churrasco gallego en Cambre (A Coruña)

En la misma semana de entrega de las Estrellas Michelín, uno de los mejores cocineros de España disfrutó de la gastronomía gallega. Este jueves, Martín Berasategui, que se encontraba en la zona por una grabación, comió junto a su equipo en el restaurante O Carrabouxo.

Atendiendo a su especialidad, el equipo de unas 30 personas disfrutó de una churrascada con carne gallega de ternera, cerdo y chorizos, además de unas verduras salteadas. Jacobo López, uno de los socios del local, cuenta que el trato del chef fue excelente.

"Entró a cocina y nos saludó a todos. Fue muy amable, nos dijo que le había gustado la comida y nos felicitó. Nosotros encantados, porque que alguien con Estrellas Michelín te diga que tu comida está bien es un privilegio", cuenta al teléfono.

El restaurante lleva dos años abierto y es el gemelo del homónimo O Carrabouxo de O Burgo, abierto hace una década. Aquí la especialidad son distintos cortes de carne más allá del chuletón, con picañas o entrecots, entre otras opciones.

Berasategui compartió con ellos además su icónico "garrote". López cuenta que para ellos, "él es el maestro. Es el exponente máximo. Nosotros no buscamos la Estrella; hacemos una cocina de combate, pero trabajamos horas y horas y se agradecen unas palabras así. Es lo bonito de esto".