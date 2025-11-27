La Barbería de A Coruña anunciará su reapertura durante la fiesta por su 12º aniversario

La Barbería de A Coruña celebrará en diciembre su 12º aniversario, pese a estar cerrado. Lo hará con una sesión vermú el próximo día 13 en un evento en el que, además, anunciarán su nuevo proyecto.

El bar, ubicado en el Orzán, tuvo que cerrar sus puertas el pasado mes de abril de manera definitiva por "diferencias irreconciliables con la propiedad".

La Barbería ya había cerrado antes, de manera cautelar, en el mes de enero por una sanción administrativa, en un momento en el que los locales de esta zona de A Coruña hicieron frente a numerosas sanciones, en su mayoría por ruido, lo que propició la creación de una asociación de hosteleros presidida por uno de los socios de La Barbería, Xabi Barral.

El pasado mes de octubre los hosteleros del ocio nocturno de la ciudad presentaron una batería de propuestas al Concello tras varios meses de reuniones.

Ahora, La Barbería ya mira hacia una nueva etapa que comenzará el 13 de diciembre. No será, todavía, en un nuevo local. La fiesta que celebra los 12 años del proyecto se desarrollará de 13:00 a 17:00 horas en Vavava Haus, un nuevo espacio cultural ubicado en la Ciudad Vieja, con cañas, vermú, pinchos y una sesión de Peligro DJ.