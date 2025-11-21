El restaurante de A Coruña que enamora por su pulpo gallego a los pies de María Pita

Un pulpo gallego procedente de Malpica no es un plato que se pueda consumir todos los días. Sin embargo, los amantes de este cefalópodo tienen un lugar donde saben que su origen, y su cocción, es genuinamente gallega.

Se trata de Namoreira, situado en Puerta Real, a la entrada de María Pita. Desde hace once años tanto Iago como Iria hacen las delicias de sus clientes con una carta clara de la que no pueden prescindir de los clásicos, muy demandados.

Tras empezar su andadura en la zona de Orzán bajo la misma denominación en un local más pequeño, en 2014 tuvieron la oportunidad de trasladarse a un punto clave donde su ubicación hace justicia con el sabor de los platos que se pueden consumir.

"Ofrecemos cocina sin muchas pretensiones. Lo basamos sobre todo en la gastronomía gallega, y con los tiempos que corren también digamos que hacemos algún producto contemporáneo" explica Iago mientras acaba de atender a los últimos clientes del día.

Uno de los productos más consumidos es el chuletón de vaca frisona del país, una pieza codiciada que de boca en boca ha ido popularizándose.

El pulpo gallego cocinado como en Galicia

Pero, sin duda, uno de los grandes reclamos es el del pulpo. No un pulpo cualquiera, sino un pulpo de Malpica, cocinado al estilo gallego y con una calidad y sabor que enamora nada más verlo sobre la mesa listo para ser degustado.

"No somos muchos los sitios que ofrecemos pulpo gallego y eso es algo que los clientes agradecen mucho, hay diferencia y se nota", resumen en la conversación con Quincemil.

Las carrilleras de vaca son otro de los platos estrella, junto a los solomillos y el bacalao. "Lo hacemos a baja temperatura, un lomo de bacalao desalado, con grelos y garbanzos", evoca Iago.

Unos horarios adaptados

Con unos horarios que se adaptan un poco a la realidad actual, Namoreira tiene turno de comidas al mediodía los miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, con cenas los viernes y sábados. Las vísperas de festivo también abren, para albergar esas cenas que tanto ayudan en las relaciones sociales.

En la etapa estival, optimizan el horario ampliándolo para poder dar salida a toda la demanda existente, que crece de forma estacional.

El perfil de clientela es muy variado, desde grupos de jóvenes que buscan su encuentro semanal, como personas más mayores que tienen ya marcada esta parada como obligatoria. Todo ello sin olvidar que, cuando se sale del Teatro Colón, a escasos metros, apetece picar algo.