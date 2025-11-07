El restaurante de A Coruña que animó al resurgir de la Ciudad Vieja gracias al barrio... y al vino

Cuando se le pregunta a Alejandro por Le Cucú Petit, no empieza hablando del local, ni de la carta, ni del proceso de abrir un negocio en plena resaca pandémica. Su primer impulso es mencionar al resto de la comunidad: el Salpica, el Azca, el Potro… toda la lista de los lugares que, como él insiste, forman parte de una misma energía que ha ido tomando forma en la Ciudad Vieja durante los últimos años. "Si algo caracteriza este rincón de A Coruña es la unión entre la gente que lo habita", afirma.

Le Cucú Petit vio la luz la noche de San Juan de 2022. La fecha de inauguración no podía ser otra que esta. Sin embargo, apenas unas semanas después, el local tuvo que enfrentarse a su propia prueba de fuego -literalmente- cuando un pequeño incendio amenazó con frustrar un proyecto que apenas acababa de despegar. "Fue un golpe durísimo", recuerda Alejandro, "pero también un punto de inflexión. No nos vinimos abajo, seguimos adelante".

Y así fue. Con la calma, el trabajo y la complicidad de un grupo de amigos que decidió sumar "lo mejor de cada uno" para convertir un pequeño espacio en el lugar perfecto para pasar un rato entre amigos, pero también ideal si quieres una primera cita. Las velas, las luces tenues, el vino, la comida para compartir... todo creado al detalle para hacer de este lugar un espacio que, al abandonarlo la primera vez, ya quieras volver.

E igual que sucede en Le Cucú, también se puede oler en el barrio. La Ciudad Vieja, tradicionalmente cargada de historia pero con algún altibajo en cuanto a vida social y comercial, está atravesando un momento de transformación. "Le auguro un futuro muy chulo a la Ciudad Vieja", indica Álex, que trata de citar a todos aquellos negocios que fueron creciendo con él, como El Caldito, 55 pasos, Salitre... pero también aquellos que sobrevivieron al paso de los años y que ahora ven a nuevas generaciones llegar al barrio, como la clásica jamonería La Leonesa.

"Estamos viviendo un renacer muy bonito", explica Alejandro. "Hay hosteleros que colaboran entre sí, proyectos que se apoyan unos a otros, vecinos que llevan toda la vida aquí y que agradecen ver movimiento sin perder la esencia del barrio. La clave está en respetar ese equilibrio", indica, sin olvidar mencionar tampoco el apoyo de la asociación de vecinos.

El experto en vinos lo describe como un pueblo, más que un barrio: "Lo único que nos falta es una pescadería", por lo demás lo tenemos todo. Y es que cuando hablamos de apoyarse los unos a los otros quiere decir que su carta, con variedad de platos innovadores, pero elaborados con productos de cercanía, tal que se los compran a los comercios de la propia zona.

Uno de los platos del local Quincemil

Gracias a todo ello, Le Cucú Petit no ha parado de crecer en clientela en tan solo tres años de actividad. Su experiencia en vinos les da también ese toque diferenciador que hace que la gente vuelva. "Queremos que la gente disfrute, con una carta de con etiquetas de no más de 50 o 60 euros. Nunca quisimos que el dinero fuera una barrera, ya que lo que primamos es que la gente venga y disfrute", concluye.