El restaurante de A Coruña ubicado en un antiguo ultramarinos con una carta "para compartir"

En el bajo de un edificio con casi dos siglos de historia, en el mismo establecimiento que durante años ocupó el ultramarinos Aniceto, desde hace unos seis años se encuentra el restaurante Cantón 23. Haciendo honor a su privilegiada ubicación con su nombre —y en donde esperan poder colocar una terraza amplia tras las obras—, este local ofrece una experiencia "para compartir".

Manteniendo la galería original de 1885, en su interior la decoración se inspira en la historia del edificio a lo largo de un pasillo con barra a un lado y mesas al otro que desemboca en un amplio y luminoso comedor en lo que un día fue el patio.

Tras la pandemia del 2020, en este local perteneciente al grupo Montesqueiro apostaron por su línea de restauración. Gonzalo Fernández, actual jefe de cocina, explica que la carta "está enfocada en el picoteo, en compartir".

Ensaladilla rusa con gamas, canelón de calabacín y oblea de cheescake de Cantón 23. CGM

El menú se completa con carnes o pescados hechos enteros al horno o su especialidad, los arroces. "Tenemos cinco: dos de pescado, dos de carne y uno de verduras. También los incluimos fuera de carta en las sugerencias variando según la temporada", apunta el chef.

La temporalidad marca los cambios en la carta. Ahora, con el otoño, están muy presentes las alcachofas o las setas, aunque clásicos como los canelones de calabacines rellenos de buey de mar y rape están siempre presentes en un menú presentado al cliente como un periódico. Además de las propuestas incluye un horóscopo con recomendaciones, que muchos comensales utilizan como guía para elegir qué comer.

Frente al digital, con el que "la gente presta menos atención", aquí apuestan por experiencias más reales. Lucas Lorenzo, encargado de sala, cuenta que "lo principal es que coman bien y pasen un buen rato. Una experiencia completa". Su compañero en cocina añade que "la idea es crear un ambiente relajado".

Por eso también optan por extender las sobremesas con cócteles, mientras que en horario de tarde tienen una carta de picoteo.

Catering y reservado

La propuesta de Cantón 23 suma un servicio de catering adaptado a todo tipo de eventos y un reservado en la parte superior con una sala equipada audiovisualmente.

Con dos balcones presidiendo el espacio, desde aquí se pueden observar los jardines de Méndez Núñez y la ajetreada vida de los Cantones, desde donde el restaurante continúa trabajando para ampliar su oferta y lanzar el próximo año la opción de arroces para llevar.