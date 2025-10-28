La Ruta del Vermut llega a A Coruña: 13 restaurantes presentan sus platos estrella acompañados de la mejor bebida

La Ruta del Vermut llega a A Coruña: 13 restaurantes presentan sus platos estrella acompañados de vermut Cedida

Disfrutar del ritual del vermut con el sello de la cocina coruñesa ya es posible. La Asociación Coruña Cociña ha puesto en marcha una nueva propuesta gastronómica: la Ruta del Vermut, una iniciativa que celebra el aperitivo más clásico con la creatividad y el producto local como grandes protagonistas.

En colaboración con Vermut Rivera de Estrella Galicia, la ruta se extenderá hasta el 2 de noviembre e invita a vecinos y visitantes a recorrer trece locales pertenecientes a la asociación. En cada uno de ellos se ofrecerá una tapa exclusiva maridada con vermut, diseñada especialmente para la ocasión por los chefs participantes.

La acción pretende potenciar la experiencia urbana del aperitivo, fomentando el consumo en locales de proximidad y mostrando la diversidad culinaria de la ciudad. Desde la reinterpretación de recetas tradicionales hasta propuestas más vanguardistas, la ruta promete sorprender a los paladares más curiosos.

Locales y propuestas gastronómicas

Durante esta semana, los amantes de la cocina podrán descubrir y votar sus tapas favoritas en los siguientes establecimientos:

Greca Bar : Ensaladilla

Pablo Gallego : Gilda

Terreo : Mejillones en escabeche

Ultramarinos Galera : Mollete serranito

Bar 23: Bravas

Restaurante Peculiar: Navajas en escabeche de mandarina

Charlatán : Tosta de sardina e higos

Pracer : Chicharro soasado con escabeche de tomate

O Lagar da Estrella : Carpaccio de gambón al ajillo

Millo : Pappardelle con steak tartar

A Espiga : Setas de temporada guisadas, yema y salsa aireada de queso San Simón

Caballa 14 : Usuzukuri de sargo con erizo y lima

Culuca: Callos

Un impulso para la gastronomía local

La Ruta del Vermut refuerza el compromiso de Coruña Cociña con la promoción del producto gallego, la colaboración entre establecimientos y la creatividad gastronómica que distingue a la ciudad. Además, se trata de una iniciativa participativa, pensada para que el público forme parte activa del recorrido y pueda descubrir la variedad de propuestas en un ambiente informal y cercano.

Con esta acción, la asociación continúa avanzando en su plan anual de actividades, con el objetivo de dinamizar la oferta gastronómica de A Coruña y dar visibilidad al talento de los chefs locales.