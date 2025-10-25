Cañete: "El mayor cambio hostelero de A Coruña es su profesionalización, hoy no vale cualquiera"

Héctor Cañete, entre terrazas de la plaza de María Pita de A Coruña. Enrique Romanos Tardío

Héctor Cañete del Campo preside desde hace 18 años la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña. De este periodo destaca como gran proceso de "adaptación" la profesionalización de los empresarios y de los trabajadores del sector.

Su balance de gestión se detiene en los cambios de costumbres experimentados por la hostelería, tanto en el servicio como en la clientela, y del presente defiende la implantación de terrazas en las plazas de aparcamiento y el cambio de las instalaciones de la plaza de María Pita.

Estamos en la plaza de María Pita. ¿Estas terrazas necesitaban ser retiradas?

Era una petición popular desde hace muchos años. Hay que mejorar la estética de una plaza tan emblemática como esta y modernizarla de forma acorde con su categoría.

¿El cliente sentía esta necesidad?

Turistas o cruceristas ven el edificio majestuoso del Ayuntamiento y miran el entorno y quizá les llama la atención ver una plaza apagada, triste. Yo creo que con las nuevas terrazas los negocios se van a impulsar y el ambiente va a mejorar para el disfrute de todos.

¿Le gusta el modelo de terraza elegido, que predomina en San Sebastián?

Es mucho más moderno, ligero, con toldo a dos vertientes y un cerramiento lateral válido para una plaza como la de María Pita, que es muy fría, con una circulación de viento que incluso en verano la hace fría.

"A veces, sacrificar una o dos plazas de aparcamiento para disfrutar de una terraza cubierta en tu calle es agradable" Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña

En general, ¿era necesario ordenar y controlar las terrazas a través de una nueva ordenanza como la que ahora se redacta?

La que hay es moderna, la negociamos en 2013. Está bien hecha, pero había que actualizarla por varios aspectos, sobre todo porque apareció algo nuevo, las terrazas en los aparcamientos, que no podían estar en precario, como tampoco las concesiones de las de María Pita.

¿La eliminación de plazas de aparcamiento en favor de las terrazas de hostelería ha generado conflictos?

La hostelería da servicio a los ciudadanos y las terrazas en aparcamientos surgieron para ello a partir de la pandemia, y quienes las utilizan son los vecinos. A veces, sacrificar una o dos plazas de aparcamiento para disfrutar de una terraza cubierta en tu calle también es agradable.

¿Conflictos? No. Siempre hay quejas porque el aparcamiento en la ciudad es complejo, como la circulación, pero no está agravado por el uso de unas cuantas plazas por las terrazas. Yo las considero buenas y fue nuestra petición que entrasen en esta ordenanza. Con el uso hostelero en esas plazas se libera suelo público en las aceras para los peatones. Esto ocurre en muchas ciudades del mundo.

Héctor Cañete, sentado en una terraza de María Pita, con el ayuntamiento detrás. Enrique Romanos Tardío

Va para los 20 años al frente de la asociación de hosteleros de A Coruña. ¿Por qué se ofreció a presidirla?

Son 18 años. Formé parte de la junta directiva anterior. La asociación llevaba años en un momento bajo, con unos 600 socios, ahora somos 1.200. Hubo elecciones. Mucha gente de aquel primer equipo me acompaña hoy y la hicimos crecer. Somos la asociación sectorial más grande de Galicia.

Hemos hecho muchas cosas y estamos en un momento potente. Construimos una escuela de hostelería que es referente en toda España, algo que ha hecho que la hostelería de la ciudad sea de primer nivel, con gente que aprende y enseña a los demás.

"La sociedad moderna exige más: hemos pasado del camarero al barista, del vino en tazas al sumiller, de trabajar en la cocina a ser un chef" Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña

¿En qué ha evolucionado más la hostelería de la ciudad en este tiempo?

En la profesionalización. Ese es el gran cambio que ha habido en la hostelería de A Coruña en los últimos 15 años. Hace 20 años todo el mundo valía para trabajar en hostelería, se tiraba de la familia; hoy no vale cualquiera. Las escuelas han formado a profesionales porque la maquinaria ha evolucionado y tienes que saber trabajar con todas esas máquinas que sirven para cosas específicas, si no no ofreces un servicio adecuado.

¿El empresario es más exigente, está mejor preparado?

El que no evoluciona no tiene futuro. La sociedad moderna exige más. Hemos pasado del camarero que me derramó el café encima al barista; de tomar el vino turbio en tazas al sumiller; de trabajar en la cocina a ser un chef.

El empresario tiene que ser empresario: llevar la gestión, la burocracia, conocer los requisitos sanitarios, las nóminas, la contabilidad... Es complejo. Hay que estar muy preparado y pasar por las escuelas de hostelería, de donde salen cocineros o empresarios profesionales.

¿Y el cliente se ha adaptado bien a la evolución de la hostelería?

La pandemia trajo cosas que se quedaron para siempre. Nos volvemos cada vez más europeos, nos recogemos antes, y la situación económica actual no es cómoda. Han subido mucho los precios de la alimentación y eso ha encarecido la vida mientras los sueldos no han subido en la misma proporción. Así que, a modo de reflexión, ¿cuántas familias pueden ir a comer a un restaurante más de una vez al mes?

Cuando la situación económica no es buena, el primer damnificado es la hostelería, porque puedes prescindir de bajar a cenar o salir a tomar tapas, pero no dejas de pagar la ropa de tus hijos. En unos pocos años comeremos menos pescado, menos chuletones, menos jamón ibérico.

"El empresario de hostelería tiene que ser empresario: llevar la gestión, la burocracia, conocer requisitos sanitarios, las nóminas, la contabilidad... Hay que estar muy preparado y pasar por las escuelas de hostelería" Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña

¿Esta situación ha provocado más cierres de negocios?

Cada local que cierra o cada negocio frustrado es un drama. Llevamos años perdiendo locales, no solo en A Coruña y Galicia, también en España. Las aperturas en el centro son muy llamativas, pero en los barrios se pierden muchos bares.

¿Está unida la hostelería en A Coruña o hay diferencias?

La asociación está unida, es bueno sentirse representados en un vehículo fuerte que permite negociar y llegar a acuerdos. En el sector puede haber detractores, como en todas partes. Somos 1.850 locales en la ciudad, eso supone que hay hostelería para todo el mundo, para todos los gustos, por precio, tipo de comida... con producto gastronómico de primera calidad y precio muy competitivo.

Han hecho numerosas reclamaciones a las administraciones. ¿Ha habido roces o choques?

Nuestra obligación es llevarnos bien con las administraciones, también reclamar y defender nuestros derechos. Unas nos quisieron más que otras, nos vieron como un sector muy productivo para la ciudad, con 9.000 puestos de trabajo directos. Pero hubo un Gobierno local, el de Marea Atlántica, que fue nefasto para la hostelería: nunca nos recibió, no se comunicó con nosotros, no pudimos negociar nada con ellos, solo hablar con los técnicos.

La tasa turística del actual Gobierno no les ha gustado nada.

Cierto, y se lo he dicho a la alcaldesa y al concejal de Hacienda. La tasa no es necesaria porque la ciudad no tiene presión turística. Ya nos han subido la tasa de terrazas un 140%, la tasa de basuras y ahora nos aplican la turística. Hemos recurrido en el juzgado, es nuestro trabajo.

¿Va a seguir al frente de los hosteleros? ¿No tiene oposición?

No existe porque nadie quiere ser oposición. Tengo un equipo de compañeros que hemos hecho crecer la asociación, con trabajadores fijos y profesores. Y tenemos las puertas abiertas para quien quiera unirse y colaborar.