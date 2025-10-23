El espíritu del "Manolito" reencarnado en una propuesta que ha calado en A Coruña y no confunde

Hablar del "Manolito" no es hablar de cualquier establecimiento. En Ramón y Cajal, 45, en A Coruña, se han sentado a la mesa miles de personas para arreglar diferencias, pasar un buen momento con un plato y un mantel, o simplemente compartir una velada de las que seguramente hasta matrimonios han salido.

Un poco antes de que la Covid-19 hiciera acto de aparición en nuestras vidas, Manuel Souto Linares "Manolito" había decidido que era el momento de cambiar de aires. No era solo un cambio estético al local. El antiguo Manolito se despidió, pero para regresar con una nueva fórmula: La·Con·Fusión.

"Seguimos la estela del Manolito, pero lo hemos actualizado. Mis hijas también se han hecho cargo de parte del negocio y quieren seguir su camino", relata el hostelero, deportivista de cuna, en conversación con Quincemil.

De hecho, precisamente la peña Manolito y los años del equipo de fútbol sala, han hecho que este local sea una parada casi obligatoria para los aficionados blanquiazules.

Con una carta que contiene innumerables opciones, el lacón, tal y como dice su nombre, no puede faltar. Lacón con patatas, grelos, chorizo y garbanzos, en medias raciones o lascas, pero es uno de los platos por los que uno debe visitar este enclave.

Junto a él, las carnes como la paletilla de cordero lechal, o las chuletillas, o la picaña de vaca, se encuentran en un top-ten que complementan los arroces, las ibéricas o las opciones de ternera como el entrecot, el solomillo de vaca vieja, la ternera asada, los escalopines de croca, las carrilleras, los riñones al jerez o las albóndigas de ternera e ibérico.

"Las carnes son demandadas por grupos. Nos adaptamos un poco a sus necesidades, pero el público tiene claro que elegir. Ofrecemos calidad, el sabor es exquisito, y elaboramos el producto de forma tradicional", indica el hostelero.

Todo ello sin perder de vista los pescados. El bacalao, la merluza, las cocochas, la lubina, el rape mariscado, el rapito asado o el rodaballo acumulan las peticiones de quienes huyen del mercado de carnes.

"Son productos muy demandados, con mucha salida, y que la clientela los elige habitualmente", explica.

Una apuesta por el tardeo

La·Con·Fusión apuesta por el tardeo, sumándose a una tendencia cada vez mayor de locales. Con medias raciones especiales, una mini hamburguesa y muchas opciones, aspira a convertirse también en una alternativa en esta franja del día.

Su horario de apertura es de lunes a jueves de 12:30 a 17:00 y 20:00 a 23:00, los viernes y sábados de 12:30 a 17:00 y de 20:00 a 24:00, y los domingos en un turno de 12:30 a 17:00 horas.